Tanz im Roxy: Am Wochenende läuft "Das innere Beben"

Die renommierte Freiburger Choreografin Nadine Gerspacher ist wieder in Ulm zu Gast. Zu ihrem aktuellen Stück bietet sie im Roxy auch einen Workshop an.

In gewohnter Manier inszeniert die Cia. Nadine Gerspacher, ein unabhängiges künstlerisches Projekt mit Sitz in Freiburg, "Das innere Beben", ein von kraftvollem Tanz und akrobatischen Elementen geprägtes Tanztheater. Nachdem die Gruppe das Ulmer Roxy schon als Probenraum für dieses Stück nutzte, kehrt sie damit nun auch wieder für einen Auftritt zurück. Zum Gastspiel findet am Vorabend ein Tanzworkshop mit der Choreografin statt.

Darum geht es in "Das innere Beben"

Inspiriert von den Witwen-Balkonen (balcones de viudas) im Teatro Colón in Buenos Aires in Argentinien platziert die Freiburger Tänzerin und Choreografin Nadine Gerspacher ihr neues Stück "Das innere Beben" in einen geschützten Raum, in ein Haus. Darum geht es im Stück: Hüterin dieses Witwenhauses ist "Madame". Sie wacht über den Hort der Freiheit und der in ihm gelebten radikalen Offenheit. Mittels eines Rituals erweckt sie die Witwengruppe – fünf zerbrechliche Gestalten – zu neuem Leben. Beginnend mit einem leichten Zittern, steigert sich die Erregung der Frauen zu einem heftigen Beben. Hysterisch winden und schütteln sich die fünf Tänzerinnen, mit verzerrten Gesichtern, Tränen fließen, Schreie durchdringen den Raum. Das mächtige Beben reist die "natürliche Ordnung" hinfort. In der erschöpften Runde macht sich Freude und Erleichterung breit. Es tanzen Raphaëlle Sablic, Andréa Vibert, Camille Lejeune, Hedvig Edvall Bons, Armande Sanseverino, Hanna May Porlon, Genaro Cibils Alberti.

Workshop mit Nadine Gerspacher im Ulmer Roxy

Tanzbegeisterte, die einen Einblick in die choreografische Arbeit von Nadine Gerspacher erhalten und selber tanzen möchten, haben die Möglichkeit, diesen Freitag, 10. Februar, um 18 Uhr an einem Workshop mit der Choreografin teilzunehmen. Der Workshop ist offen für alle Tanzlevels. Zur Anmeldung muss ein Ticket gekauft werden. Die Teilnahme am Workshop kostet zehn Euro. (AZ)

Info: Karten für Aufführung und Workshop gibt es unter roxy.ulm.de.

