Ulm

12:52 Uhr

Ulmer Kantorei und Oratorienchor treten bald wieder auf

Der Ulmer Oratorienchor singt "King Arthur" in der Pauluskirche in Ulm. Das Archivbild zeigt einen Auftritt aus 2018.

Plus Die Pandemie machte das Proben für große Musikgruppen schwer. Die Kantorei und der Oratorienchor steigen diesen Sommer endlich wieder ins Programm ein. Diese Konzerte sind geplant.

Von Dagmar Hub

Für manch einen Chor bedeuteten die Lockdowns der Corona-Pandemie das Ende. Andere sind gerade dabei, sich mit Feuereifer in neue Projekte zu stürzen - wie die zwei großen Traditionschöre Ulms: Die Ulmer Kantorei, 1949 gegründet, startet am 15. Mai in der Pauluskirche in ihre Zukunft - mit einer Uraufführung eines "Magnificats", das der frühere Theater-Generalmusikdirektor Timo Handschuh als Auftragswerk für die Kantorei komponierte.

