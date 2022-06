Ulmer Publikum feiert das Dreigestirn der Dirigenten

Lokal Das Festkonzert zum 100-jährigen Bestehen des Philharmonischen Orchesters der Stadt Ulm versammelt drei Dirigentengenerationen - und das Publikum ist völlig begeistert.

Das kommt nie wieder: Drei Dirigenten der Ulmer Philharmoniker an einem Abend und auf einer Bühne. Das Festkonzert zum 100-jährigen Bestehen des Philharmonischen Orchesters der Stadt machte nicht nur diese ungewöhnliche Konstellation möglich, sondern bot auch reichlich Anlass, über die Qualitäten dieses Klangkörpers nachzudenken, der mit Werken von Tschaikowsky und Mahler glänzte.