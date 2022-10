Ausstellung in der Künstlergilde Ulm zeigt vergängliche Kunst

Die Künstlerin Regine Schempp zeigt in ihrer Ausstellung "Endings Are Just Beginnings" in der Ulmer Künstlergilde Arbeiten, die auch etwas mit Leben und Tod zu tun haben.

Künstlerin Regine Schempp ist ziemlich konsequent ihren Weg gegangen. Ihr Wunsch war es immer, sich kreativ auszudrücken, und sie hat ihn verwirklicht. Hat sie lange Zeit vor allem gemalt, so widmet sie sich jetzt stark Objekten, die mitunter den Charakter von Assemblagen annehmen. Zu sehen ist das in ihrer Ausstellung „Endings Are Just Beginnings“ in der Künstlergilde. Ihre meist in einem quadratischen Rahmen angelegten Werke sind aus Holz, Rost und Asche und auch einmal aus natürlichen Flaschenkorken.

Das Material der Künstlerin Regine Schempp ist vergänglich

Regine Schempp wurde 1970 in Lindau geboren, wohnt aber schon seit vielen Jahren in der Region. An der Fachhochschule Nürtingen machte sie ihr Diplom in der Kunsttherapie, und zwar in der Fachklasse Malerei und Radierung. Doch sie war immer neugierig, wollte immer auch Neues ausprobieren und sich nicht nur mit Farben und Bleistiften zufriedengeben, wobei in ihrer momentanen Ausstellung auch einige feine Bleistiftarbeiten zu sehen sind. Die Verbindung zwischen Holz und Metallen, speziell mit rostigen Fundstücken, reizte sie, wobei sie die beiden Elemente kombinierte und dem Holz einen Asche-Anstrich verpasste. Alle Elemente kommen entweder aus der Natur und/oder haben einen natürlichen Prozess durchgemacht. Eines ist ihnen auf jeden Fall gemeinsam: Sie sind auf Dauer vergänglich.

Sichtbare Spuren in mehreren Holzstücken zeugen davon, dass Regine Schempp diese bearbeitet hat, wobei sie bei allen vorausgegangenen Ideen dann auch spontan oder zufällig zu Werke ging. Den Titel der Ausstellung, wonach das Ende auch einen Anfang darstellt, könnte man so interpretieren: Wo die Arbeit der Künstlerin endet, beginnt ein neuer, von ihr nicht beeinflusster Prozess, der langsame Verfall. Hintergründig betrachtet, ist es auch das Wechselspiel zwischen Leben und Tod. Mit dem Verfall erlangen die Kunstwerke auch eine neue Bedeutung, bei der sich die Ästhetik der Werke ändert, aber nicht verloren geht.

Für die Titel von Regine Schempps Werken braucht es Fantasie

Regine Schempps Arbeiten sind sehr korrekt, haben klare Strukturen und die Vernetzungen zwischen den einzelnen Materialien sind sehr genau. So zum Beispiel bei der Arbeit „Vergessen“. Hier ruht ein angestrichenes, bearbeitetes Rundholz auf weißem Grund ganz mittig hinter einem eher großmaschigen, kupferfarbenen Gitter. Bei der Arbeit „Getaktet“ ist ein quadratisches, mit Asche bestrichenes Holzstück von einem ausgefransten, rostigen Blech umhüllt und mit kupferfarbenen Stiften gleichmäßig bestückt.

Einige Fantasie muss der Betrachter aufbringen, wenn er die Titel der Kunstwerke liest. Nur selten kann er sofort eine Assoziation zum Dargestellten finden. So oder so kann man an den Werken der Künstlerin schnell Gefallen finden, weil die Verbindung der verschiedenen Materialien immer harmonisch ausfällt.

Ihre Porträts wirken zerbrechlich

Eine ganz andere Seite zeigt Regine Schempp in den ausliegenden Skizzenbüchern. Hier hat sie sich mit Zeichnungen vorwiegend porträthaft dem Thema Mensch gewidmet. Sie kann also nicht nur „grobe“ Arbeiten verrichten, die aber zu mitunter sogar zerbrechlich wirkenden Arbeiten führen, sondern auch mit zartem Strich die wesentlichen Züge eines Menschen darstellen.

Info: Die Ausstellung in der Ulmer Künstlergilde ist noch bis Sonntag, 23. Oktober, zu sehen. Die Öffnungszeiten der Galerie sind Donnerstag und Freitag jeweils 14 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils 11 bis 17 Uhr.