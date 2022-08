Ulm

12:03 Uhr

Werk der Woche: Bunte Besonderheit am Kunstpfad

"La poète et sa muse": "La poète et sa muse" der Künstlerin Niki de Saint Phalle ist Teil des Kunstpfades an der Uni Ulm.

Lokal Das "Werk der Woche" ist diesmal eine Skulptur aus dem Kunstpfad an der Uni Ulm. Einen Dichter und seine Muse hat Niki de Saint Phalle dort verewigt.

Von Dagmar Hub

Die Universität Ulm wurde vor 55 Jahren als medizinisch-naturwissenschaftliche Universität gegründet. Demgegenüber bedurfte es eines Ausgleichs durch die Kunst: Das NUZ-Kunstwerk der Woche ist diesmal eines der herausragenden Werke des etwa 60 Skulpturen umfassenden Kunstpfades an der Universität, der inzwischen gut 30 Jahre alt ist: Niki de Saint Phalles „La poète et sa muse“ entstand von 1976 bis 1978 und begrüßt Uni-Besucher in der Nähe des Nordeingangs.

