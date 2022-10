Ulm

Werk der Woche: So funkelnd kann Papier sein

Aja von Loeper schafft Kunstwerke in ihrer eigenen Technik: Papierreliefs, die an zerklüftete Landschaften erinnern.

Plus "Strukturen von Weiß" heißt die Ausstellung von Aja von Loeper im Kunstraum Werner Schneider. Unser Werk der Woche zeigt aber: Es muss nicht immer Weiß sein.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Von bildender Kunst über Musik bis Literatur: In unserer Serie "Werk der Woche" stellen wir wöchentlich in loser Folge ein Kunstwerk mit regionalem Bezug vor, das die Begegnung lohnt. Es ist aus Wut geboren, und es ist doch von ästhetischer Schönheit und Zartheit: Aja von Loeper kniete einst frustriert und zornig auf dem Boden vor einem Blatt Zeichenkarton und bearbeitete ihn hämmernd mit einem Stift. Der brach, sie machte weiter, im Papier begann sich eine Erhebung zu bilden – und so erfand sie eine einzigartige Form von Kunst, ihre ureigene Signatur. Unser Werk der Woche ist diesmal ein Papierrelief in Gold der Künstlerin. Die Gegenwartskunst ist in einem Ziegelbogen im Kunstraum Werner Schneider im Venet-Haus platziert.

