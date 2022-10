Frontalkollision: Zwei Menschen sterben in den Autowracks

Nordwestlich von Ulm kollidieren aus bisher ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge. Die Männer hinterm Steuer lassen ihr Leben noch an der Unfallstelle.

Am späten Freitagabend haben zwei Menschen bei einem schweren Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 28 nordwestlich von Ulm ihr Leben verloren. Nach der ersten Spurenauswertung war auf Höhe des Laichinger Stadtteils Suppingen ein Toyota auf gerader Strecke in den Gegenverkehr geraten und frontal in einen entgegenkommenden Mercedes geknallt. Beide Fahrer starben noch an der Unfallstelle.

Warum kam das Auto auf die Gegenfahrbahn?

Kurz nach halb zehn Uhr abends war ein 62-Jähriger in einem Toyota Auris aus Richtung Blaubeuren in Richtung Bad Urach unterwegs, als der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und das in Richtung Süden ordnungsgemäß fahrende Mercedes Coupe eines 43 Jahre alten Mannes rammte. Tiefe Furchen im Asphalt kennzeichnen den Kollisionspunkt, von dort wurden beide Fahrzeuge in Richtung Süden geschleudert, der Toyota blieb im Straßengraben stehen, der Mercedes quer auf der Fahrbahn. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass beim Toyota die Fahrgastzelle kollabierte, Dachholme einknickten und rissen, die Türen wurden nach außen gedrückt.

Drei Notfallseelsorger an der Unfallstelle

Die alarmierten Feuerwehren aus Laichingen und Suppingen kamen mit knapp 30 Feuerwehrleuten zur Einsatzstelle, um die beiden Fahrer, die jeweils alleine in ihren Fahrzeugen waren, aus den Wracks zu retten. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde versucht, beide Fahrer wiederzubeleben, was jedoch erfolglos war. Zusätzlich musste die Feuerwehr die Bundesstraße für mehrere Stunden sperren und die Unfallstelle ausleuchten. Die Verkehrspolizei versucht nun anhand der Spuren an der Unfallstelle den Hergang zu ermitteln. Drei Notfallseelsorger kümmerten sich um die Einsatzkräfte und überbrachten gemeinsam mit der Polizei die Todesnachrichten an die Angehörigen der Unfallopfer. Die Sperrung der Bundesstraße dauerte bis in die frühen Morgenstunden.

