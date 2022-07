Im Unterelchinger Adler kommen wieder Flüchtlinge unter

Die Gemeinde Elchingen bekommt wieder zahlreiche Geflüchtete zugeteilt. Der Bürgermeister hofft, dass der Ort nicht überfordert wird.

Etliche Jahre lang war das ehemalige Gasthaus Adler in Unterelchingen eine Unterkunft für Geflüchtete. Dann stand es eine Zeit lang leer. In den nächsten Wochen werden in dem Gebäude nach Mitteilung der Gemeinde Elchingen wieder Flüchtlinge einziehen. Bürgermeister Joachim Eisenkolb hofft, dass nicht zu viele Menschen untergebracht werden, um die Gemeinde nicht zu überfordern.

Ab Mitte August will die Regierung von Schwaben "in einem ersten Schritt" voraussichtlich 53 Menschen im Elchinger Gemeindegebiet unterbringen. Dies habe Bürgermeister Eisenkolb durch eine konkrete Anfrage in Augsburg erfahren, heißt es in einer Erklärung der Gemeinde. Die Geflüchteten sollen im ehemaligen Gasthaus Adler unterkommen, das bereits seit 2013 für mehrere Jahre ähnlich genutzt wurde.

Regierung sieht bei Geflüchteten "enormen Handlungsbedarf"

Nach Auskunft der Regierung von Schwaben habe sich ein "enormer Handlungsbedarf aufgebaut". Alle sieben Regierungsbezirke werden Geflüchtete aufnehmen müssen. Daher hat die Regierung das Gebäude in Unterelchingen als Übergangswohnheim vom privaten Besitzer des Hauses angemietet. Zwei Flüchtlingsgruppen sollen dort unterkommen: In erster Linie sind dies Spätaussiedler sowie ehemalige Ortskräfte, die für die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz waren und nun aus humanitären Gründen in Deutschland Aufnahme finden. Gerade mit Menschen aus Afghanistan hat der örtliche, ausgesprochen rührige Helferkreis bereits viele und sehr gute Erfahrungen gemacht.

Diese Geflüchteten besitzen bereits einen Aufenthaltsstatus, dürfen arbeiten und sich auf Wohnungssuche begeben. Asylbewerber sollen in der Unterkunft nicht beherbergt werden, teilt die Gemeinde mit und merkt an: Eine schriftliche Stellungnahme mit detaillierteren Informationen der Regierung von Schwaben liege bisher nicht vor.

Bürgermeister von Elchingen: Sozialer Friede muss gewahrt bleiben

Weil die Unterbringung wieder Belastungen für die Ortsverwaltung, für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie die Bevölkerung mit sich bringe, habe Bürgermeister Eisenkolb die Regierung aufgefordert, Anzahl und Auswahl der späteren Bewohner "auf Leistungsfähigkeit und Willen zum Engagement der Helfergruppe auszurichten". Der soziale Friede müsse gewahrt bleiben. Es liege im eigenen Interesse der Regierung, "im Vorfeld transparent und detailreich zu informieren".

Nur so könnten Missverständnisse vermieden und Ängste aufgefangen werden. Eisenkolb: „Unser Helferkreis leistet hervorragende Arbeit. Die Regierung hat bereits zugesagt, unsere hilfsbereiten und kompetent handelnden Personen ebenso wie unsere Bürgerinnen und Bürger umfangreich zu informieren.“ Zudem soll es demnächst eine Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger geben. Der Bürgermeister geht davon aus, dass sich die Geflüchteten – mithilfe des örtlichen Helferkreises – gut in die Gesellschaft integrieren, hier "entweder Heimat und Arbeit finden oder nach einer Weile auch in andere Landesteile abwandern". Sobald aktuelle Informationen zum weiteren Vorgehen vorliegen, werde die Gemeinde die Bürgerinnen und Bürger unterrichten. (AZ)