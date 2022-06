Bewegendes Flüchtlingsdrama auf der Vöhringer Bühne

Plus Ein Höhepunkt der Vöhringer Theatersaison: „Die Reise der Verlorenen“ ist eine minimalistische Inszenierung mit Tiefgang und Beispiel für stringente Regie.

Es ist eine spürbare Zäsur, bis der Beifall einsetzt. Zu sehr hängt noch die bedrückende Atmosphäre im Raum, die die Zuschauer nach dem mit großer Dichte inszenierten Drama „Die Reise der Verlorenen“ von Daniel Kehlmann empfinden. Der Autor verzichtet auf überschäumende Emotionen, kokettiert nicht mit Fiktion, um publikumswirksame Wirkung zu erzielen.