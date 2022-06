Gefahren im Straßenverkehr: Nur noch Tempo 30 in der Illerzeller Straße

Die Illerzeller Straße in Vöhringen soll in Teilen saniert werden. Zudem wird die dort gültige Geschwindigkeitsbegrenzung verschärft. Es soll durchgehend Tempo 30 gelten.

Der Teilsanierung der Illerzeller Straße und einer durchgehenden Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h steht der Vöhringer Bau- und Verkehrsausschuss positiv gegenüber. Die Stadt will den Belag erneuern und an der Westseite der Straße Grüninseln anlegen.

In diesem Zuge schlug Bürgermeister Michael Neher ein durchgehendes Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde vor, um die bisherigen Irritationen durch den Wechsel zwischen Tempo 50 und 30 zu beenden. „Das ist hier vertretbar“, meinte er. Dann nämlich gebe es eine klare Regelung, zudem sei die stellenweise unübersichtliche Straße ein Schulweg und gleichzeitig von vielen Lastwagen und Bussen frequentiert. Für die Anwohner ergebe sich aus dem Schwerverkehr eine hohe Belastung durch Vibrationen.

Stadtrat fragt: Warum ging das nicht schon früher?

Das Ansinnen stieß parteiübergreifend auf Zustimmung – wenn auch Ludwig Daikeler (SPD) sich erst einmal kräftig ärgerte: „Ich bin richtig sauer – seit Jahren rede ich davon, jetzt wird der Belag saniert und auf einmal geht Tempo 30“, sagte er. Zumal er sich von der Sanierung mehr erwartet habe als nur seitliche Verkehrsinseln und neu aufgebauten Straßenbelag.

Dass es mit dem Tempolimit nun klappt, liege auch an einem veränderten Trend, erklärte der Bürgermeister: Vermehrt drängten die Kommunen in der letzten Zeit darauf, an mehr Straßen als bisher die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h festlegen zu dürfen. Bislang ist das gesetzlich nur möglich, wenn besondere Gründe vorliegen, beispielsweise vor Schulen. Langsam ändere sich aber die Stimmung.

Zwischen Hirschstraße und Reiherstraße soll die Illerstraße den neuen Belag bekommen, da die tragende Asphaltschicht von 8 auf 14 Zentimeter Dicke erhöht werden muss, um nicht weiterhin wegen der Verkehrsbelastung immer wieder aufzubrechen. Die Leitungen seien noch in Schuss, so Franz Gabler vom städtischen Bauamt, auch die Gehwege seien unbeschädigt und bleiben wie sie sind. Edmund Klingler (SPD) regte abgesenkte Bordsteine an, um die Straße barrierefreier zu gestalten, Angelika Böck (CSU) wünschte sich ebenfalls Änderungen am Gehweg, der für Menschen mit Rollator oder Kinderwagen recht schmal sei. Stünden noch Mülltonnen draußen, wichen Passanten oft auf die Straße aus. Breiter, so Gabler, gehe es leider nicht – die Fahrbahn müsse die vorgeschriebene Breite von 6,5 Metern behalten, um den Verkehr fassen zu können. Abgesenkter Bordstein, so der Bürgermeister, sei nicht immer besser: Er könnte Lastwagen möglicherweise zum Ausweichen auf den Gehweg einladen, wenn es eng werde.

Bürgermeister sieht an Illerzeller Straße keinen Platz für "Hippes"

Eine größere Umgestaltung sei an der Illerzeller Straße wegen der notwendigen Breite und der Bebauung schwer möglich, so Neher außerdem. Die Möglichkeiten seien beschränkt, „wir können da nichts Hippes machen“. Auch von einem Seitenstreifen für Radfahrer, wie von Thomas Boxhammer (Grüne) vorgeschlagen, riet Neher ab. Nach neueren Untersuchungen führten sie häufig dazu, dass Autofahrer viel näher an den Radlern vorbeifahren, als ohne Streifen.