Verlosung: Klüpfel und Kobr stellen den neuen "Klufti" vor

Das humorvolle Autorenduo kommt nach Vöhringen. Volker Klüpfel und Michael Kobr lesen aus ihrem jüngsten Krimi "Affenhitze".

Kultkommissar Kluftinger muss wieder ran: Im neuesten Roman des Autorenduos Volker Klüpfel und Michael Kobr starb ein Professor, der beweisen wollte, dass die Wiege der Menschheit im Allgäu liegt. In der Grube, in der er einst seinen Sensationsfund, das Skelett des Urzeitaffen Udo, ausgegraben hatte, wurde nun die Leiche des Wissenschaftlers gefunden. Und auch privat wird dem Ermittler nicht langweilig ...

"Affenhitze" heißt der neueste Roman der beiden Allgäuer, den sie auch im Vöhringer Kulturzentrum vorstellen, und zwar am Montag, 14. November, um 20 Uhr. Wie immer bei den beiden Autoren wird es eine "Lesung" der besonderen Art. Da kommt der Spaß nicht zu kurz, versprechen die Veranstalter. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region sowie online unter eventim.de, reservix.de und ticket.augsburger-allgemeine.de.

"Affenhitze": Karten gewinnen für die Lesung des neuen Kluftingers in Vöhringen

In unserem Gewinnspiel haben Sie außerdem die Chance auf Tickets, wir verlosen insgesamt fünf Mal zwei Karten. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Affenhitze" an gewinnspiel@nuz.de. Die Gewinner werden ebenfalls per Mail benachrichtigt und können ihre Karten dann an der Abendkasse abholen.

