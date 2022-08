Ulmer Weinfest 2022: Infos rund um Termine, Wirte, Reservieren

Im August ist das Ulmer Weinfest zurück auf dem Ulmer Münsterplatz. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um das Weinfest und Termine, Wirte sowie die Reservierung.

Es ist bereits das 16. Jahr, in dem sich Liebhaberinnen und Liebhaber ausgesuchter Weine auf dem Ulmer Münsterplatz auf den ein oder anderen feinen Tropfen freuen dürfen: Das Ulmer Weinfest ist zurück!

Wann das Ulmer Weinfest 2022 stattfindet und was Sie zum Thema Reservieren beim Weinfest wissen müssen, das erfahren Sie hier.

Außerdem haben wir die ausschenkenden Wirte für Sie.

Ulmer Weinfest 2022: Termine

Start: Das Ulmer Weinfest begann am Mittwoch, 3. August um 17 Uhr.

begann am Mittwoch, 3. August um 17 Uhr. Ende: Am Samstag, 20. August, ist der letzte Tag des Weinfestes.

Öffnungszeiten: Das Weinfest in Ulm öffnet von Montag bis Sonntag um 17.00 Uhr und schließt um 23.00 Uhr.

Ulmer Weinfest 2022: Die Wirte im Überblick

Die Gastronomen auf dem Weinfest in Ulm werden auf der Webseite des Ulmer Weinfests mit Gebieten und einem kurzen Zitat vorgestellt, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen:

Oliver Loser

Beschreibung: "Alpenländisches - made in Schwaben "

" Gebiete: Südtirol / Österreich

Michael Speiser

Beschreibung: "La dolce vita trifft auf Spanien . Olé."

. Olé." Gebiete: Spanien / Italien

Michael Freudenberg

Beschreibung: "Flammkuchen seit eh und je."

Gebiete: Deutschland /International

Ulmer Weinfest 2022: Welche Weine und Speisen gibt es?

Die Weine, die auf dem Ulmer Weinfest 2022 angeboten werden, bilden eine große Bandbreite an Sorten ab, so dass für jeden etwas dabei sein dürfte. Außerdem werden die Ulmer Weinfest Weine vom Weingut Emil Bauer aus der Pfalz wieder erhältlich sein, sowohl im Glas als auch in der Flasche.

Ein vielfältiges Angebot an Gerichten und Speisen erwartet die Besucherinnen und Besucher des Ulmer Weinfestes, darunter Elsässische Flammkuchen, Käsespezialitäten, Kaiserschmarrn und Speck/Käse-Variationen.

Ulmer Weinfest 2022: Wo kann man reservieren?

Auch wenn Besuche auf dem Weinfest in Ulm ohne Ticket durchaus möglich sind, wird eine Reservierung dringend empfohlen. Die Plätze auf dem Ulmer Münsterplatz sind begrenzt und begehrt.

Für fünf Euro können Sie sich online einen Platz bei einem der drei Wirte sichern. Enthalten in den fünf Euro ist ein speziell für das Ulmer Weinfest 2022 angefertigtes Weinglas, das Sie in Erinnerung an die Veranstaltung auch behalten dürfen.

Zu folgenden Zeiten können Sie einen Platz reservieren:

17.00 Uhr

17.30 Uhr

18.00 Uhr

18.30 Uhr

Wenn Sie nicht an Ihrem reservierten Einlasstermin erscheinen, wird Ihr Platz nach 30 Minuten anderweitig vergeben. Das Ticket können Sie bis 48 Stunden vorher aus triftigem Grund stornieren oder ganz einfach an eine andere Person weitergeben, da die Plätze übertragbar sind.

Ulmer Weinfest 2022: Infos zur Anreise

Mit dem Auto

Wenn Sie mit dem Auto zum Ulmer Weinfest 2022 anreisen sollten, steuern Sie eines der folgenden Parkhäuser rund um den Ulmer Münsterplatz an:

Parkhaus am Bahnhof

am Bahnhof Parkhaus am Rathaus

am Rathaus Parkhaus Salzstadel

Salzstadel Parkhaus Fischerviertel

Fischerviertel Parkhaus Frauenstraße

Frauenstraße Parkhaus Deutschhaus

Deutschhaus B+B Parkhaus in den Sedelhöfen

Mit dem Zug

Die empfehlenswertere Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt kostengünstig mit dem 9-Euro-Ticket und simpel: Zum Ulmer Hauptbahnhof mit dem Zug; von dort sind es zu Fuß zum Ulmer Münsterplatz nur knapp zehn Minuten.

(AZ)