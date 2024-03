Drei Tenöre aus Stuttgart begeistern das Weißenhorner Publikum

Mit Opernklassikern humorvoll interpretiert waren drei Tenöre bei der Kammeroper in Weißenhorn zu Gast. Das Publikum ist zwar nicht so zahlreich wie früher, doch es ist begeistert.

Die Zugabe fand noch eine Untermalung mit einer komödiantischen Einlage. "O sole mio", das neapolitanische Volkslied, süditalienisches Pathos persiflierend mit schneeweißen Taschentüchern auf der Bühne: Das Publikum, leider bei dieser Aufführung der Weißenhorner Kammeroper nicht so zahlreich, wie in der Vergangenheit, war begeistert.

Allzu ernst gestaltete sich der Sonntagnachmittag sowieso nicht. Diesmal hielt Kammeroper-Chef und Moderator Heinrich Graf sich betont knapp mit Einführung, Erläuterungen und Zwischenbemerkungen, vielleicht auf sanften Druck aus Reihen der opernbegeisterten Zuhörerschaft. Giulio Ferré am Piano, gefolgt von einer Stimme aus dem Requisitenraum, die nun den Beginn des eineinhalbstündigen Ohrenschmauses einforderte. Kurz noch Grafs Übersetzungsversuch des Liedtextes ins Deutsche, dann Abbruch - das Publikum dürstete nach Musik.

Gelungener Start mit Verdi und Puccini

Drei Tenöre – ein hier in den überschaubaren Weiten des Stadttheaters doch sehr ambitioniertes Vorhaben. Aber was soll man sagen, Bo Yong Kim, Ivan Yonkov sowie Juan Pablo Marin, allesamt requiriert von Graf aus der Stuttgarter Staatsoper, stellten unter Beweis, was einen guten Sänger ausmacht. Wenn auch Kim durch die enorme Wucht und Voluminösität seiner Stimme fast die Mauern des Saales zu sprengen vermochte, hielten sich die beiden anderen vornehm zurück. Die ersten Aufritte gehörten Verdi und Puccini. "La donna è mobile" mit der ganzen Inbrunst Yonkovs. Marin hingegen sanft und einfühlsam in der Oper I Lombardi, jeder der drei Künstler auf seine individuelle Art genial.

Standing Ovations für die drei Sänger

Doch nicht nur die Klassik dominierte das Konzert, Italien hingegen allemal. Neben obiger Ode an die Sonne Kampaniens, auch weltbekannte und oftmals kopierte Schlager, wie Cesare Andrea Bixios "Mama" oder "Bésame mucho" von Consuela Velázquez – letzteres allerdings mexikanischer Provenienz – versetzten den Saal in rhythmische Schwingungen. Hier, in den beiden Medleys traten die drei Künstler gemeinsam auf, was seitens des Publikums mit Freudenrufen aufgenommen wurde. "Nessun dorma" aus Pucccinis Turandot, ebenfalls im Trio; tatsächlich brauchte keiner der Zuhörerinnen und Zuhörer befürchten, während der Aufführung einzuschlafen. Graf hingegen war das zu wenig: In Italien gebe es vielmehr Bravo und Bravissimo, so der Ideengeber der Kammeroper. Nun, ein nur zur guten Hälfte besetzter Raum verbunden mit schwäbischer Mentalität mag frenetischem mediterranem Enthusiasmus doch die Grenzen aufzeigen. Aber wie gesagt, so ganz ernst nahm das sicherlich niemand, zumal zum Schluss des Konzertes die Sänger mit Standing Ovations gefeiert wurden.