Auf der Benefiz-Radtour von Support Ulm wird Geld gesammelt

Von Weißenhorn nach Gundelfingen führte die diesjährige Benefiz-Radtour von Support Ulm. Für welche Projekte die Teilnehmenden Geld erradeln.

Radfahren liegt seit Jahren im Trend, Gutes tun auch. Eine Kombination aus beiden durften die etwa 90 Radlerinnen und Radler leisten, die sich auf die Benefiz-Tour von Weißenhorn nach Gundelfingen machten. Wie im vergangenen Jahr unterstützen die Hobbysportler mit einem Euro je gefahrenen Kilometer die Concordia-Stiftung, die Sozial- und Hilfsprojekte im osteuropäischen Donauraum betreibt.

Die Förderschwerpunkte liegen dabei vorwiegend in Moldawien und Rumänien. Mit der anderen Hälfte des Erlöses sollen Hilfsprojekte in Afrika gefördert werden. 85 oder 105 Kilometer galt es dafür zurückzulegen, ob auf dem Rennrad oder dem E-Bike. Zum 13. Mal hat der Verein Support Ulm dazu eingeladen. Christl Schwörer von der Firma Peri übernahm die Schirmherrschaft für die Veranstaltung.

Benefiz-Tour für Afrika und Osteuropa startet in Weißenhorn

Zum ersten Mal dabei war Sergej Stang, der sich gleich für die ausgedehnte Tour entschied. Wie für die meisten Teilnehmer zählte für ihn jedoch nicht der sportliche Erfolg, sondern Spaß daran zu haben, in der Gruppe unterwegs zu sein: "Als Rennradfahrer ist man ja meistens alleine unterwegs." So sieht es auch der Mitorganisator Heinz Maier: "Unsere Botschaft lautet, Gutes zu tun und Spaß dabei zu haben. Doch mit einer hilfsbereiten Motorradstaffel und weiteren Begleitfahrzeugen durften sich die Teilnehmer auch so sicher fühlen. Dafür nahm Maier auch in diesem Jahr wieder die bürokratischen Hürden in Kauf. Rund 40 Seiten stark sind die schriftlichen Bestimmungen, die das Landratsamt für die Radtour aufgelegt hatte.