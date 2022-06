Weißenhorn

12:50 Uhr

Zurück nach gut 30 Jahren: So war das Konzert von Gravestone in Weißenhorn

Lokal Beim Open Air in Weißenhorn erinnern sich Gravestone an früher - und beweisen, dass sie nichts verlernt haben. Die Fans bekommen außerdem eine Weltpremiere serviert.

Von Andreas Brücken

Wer tief in der Bandgeschichte von Gravestone aus Illertissen stöbert, wird feststellen, dass die Gruppe um Gründer und Sänger Berti Majdan nur wenige Taktschläge vor dem großen Durchbruch stand. Mitte der 1980er-Jahre hatten die musikalischen Schwermetaller so manches heiße Eisen im Feuer. Auftritte in Frankreich, Belgien und natürlich auch in Deutschland standen damals auf dem Tourplan. Doch leider erkannte die damalige Plattenfirma offenbar nicht das Potenzial der Nachwuchs-Rocker - so entschieden sich die Musiker für das bürgerliche Leben und ließen damit die mögliche internationale Karriere auf der Strecke. Vor gut 30 Jahren löste sich schließlich die Band auf. Zur umjubelten Wiedervereinigung der Heavy-Metal-Legenden kam es nun in Weißenhorn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .