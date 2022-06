Wiblingen

Theater will einen "Jedermann" zeigen, wie ihn das Ulmer Publikum noch nie sah

Lokal Aktuelle Bezüge, viel Musik und Gänsehautmomente: Der "Jedermann", der am Samstag in der Wibilinger Basilika Premiere feiert, ist ein Spektakel.

Von Dagmar Hub

"Jedermann!", hallt es durch die Wiblinger Basilika. Der Nachhall in dem am Übergang zwischen Spätbarock und Klassizismus gebauten Gotteshaus ist lang. Der teuflische Ruf, der dem reichen Jedermann gilt, erreicht in dieser sakralen und goldglänzenden Atmosphäre den Zuschauer weit mehr, als es in einem Theatergebäude selbst möglich wäre. Am Samstag geht in der Basilika im Ulmer Ortsteil Wiblingen die Premiere von Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" über die Bühne. Theaterintendant Kay Metzger inszeniert. Unsere Redaktion hatte die Gelegenheit, eine Probe vorab zu besuchen.

