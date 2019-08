vor 40 Min.

200 Jahre alte Oper erklingt in Neuburg

Konzertante Aufführung von Johann Simon Mayrs Oper „Alfredo il Grande“. Welcher Moment für Verwunderung sorgte.

Von Peter Abspacher

Der Mann kam in einem kleinen Weiler bei Altmannstein zur Welt, war Zeitgenosse von Mozart und Beethoven, schrieb an die 100 Opern und feierte in Bergamo, Brescia und an der Mailänder Scala glänzende Erfolge als Komponist und Dirigent. Johann Simon Mayr ist einer der „klassischen Kleinmeister“, der um 1800 ein großer Star war, dann aber wie viele andere in Vergessenheit geriet. Dem Ingolstädter Musikwissenschaftler, Kirchenmusiker und Hochschuldozenten Franz Hauk gebührt das Verdienst, den verborgenen Schatz wieder ausgegraben zu haben.

Eine Mühe, die sich lohnt. Die grandiose Aufführung der exakt vor 200 Jahren uraufgeführten Oper „Alfredo il Grande“ unter dem Dirigenten Franz Hauk zeigt, wie frappierend frisch diese „alten“ Klänge wirken, wenn man es richtig anpackt. Die konzertante Variante, also ohne Bühenbild und optisches Brimborium, ist dabei kein Manko – der Fokus liegt auf der reinen Musik.

Johann Simon Mayr im Kongregationssaal: Großartige Ouvertüre

Deren Raffinesse und Schönheit haben die Sängerinnen und Sänger, der (Männer-)Chor und das kleine, aber feine Orchester wirklich herausgearbeitet und ausgekostet. Hauk führt seine Musiker und Sänger souverän mit zurückgenommenen Gesten. Inklusive deutlicherer Zeichen, wenn er den Chor oder auch ein paar Orchestermusiker wieder an die Kandare nimmt, die sich, im eigenen Wohlklang versunken, ein paar Eskapaden bei Tempo und Dynamik erlaubt haben.

Großartig gestaltet war, par exemple, die Ouvertüre, in der alle Emotionen und Intrigen der Handlung plastisch spürbar werden. Es geht um England am Ende des achten Jahrhunderts, um dänische Eroberer, einen angelsächsischen Herrscher, der um seinen Thron und seine Liebe kämpft und um operntypische Wendungen und Intrigen. Uneingeschränktes Vergnügen bereiten die sechs Gesangssolisten. Die Frauenstimmen (Marie-Luise Dreßen) als Koloratur-Altistin mit weichem Timbre und geheimnisvoller Tiefe, die Sopranistinnen Sophia Körber und Anna Feith mit leichter Stimmführung auch in großer Höhe, ohne Schärfe und mit warmem Glanz, die Männer mit dem auch in wilden Koloraturen ganz lockeren Tenor Markus Schäfer, dazu Bariton und Bass mit den klugen, klangstarken Interpreten Philipp Polhardt und Daniel Ochoa.

Johann Simon Mayr in Neuburg: Selten so ein gutes Solisten-Sextett

Ein so gutes Solisten-Sextett hat man in Neuburg kaum gehört. Kein Wunder, dass die sechs Künstler auf bedeutenden Bühnen bereits in jungen Jahren große Erfolge feiern durften. Für das Mayr-Projekt in Neuburg haben sie in wenigen Probentagen zu einem wunderbaren Ensemble zusammengefunden. Der stimmlich perfekt ausgewogene und ebenso kraftvoll wie edel intonierende Chor rundet das Bild ab.

Da verzeiht man dann auch eine kuriose Episode. Das Cembalo, nur in einer lyrischen Arie eingesetzt, war grotesk verstimmt, die hohe Luftfeuchtigkeit im Kongregationssaal hatte dem Instrument zugesetzt. Hauk schien die ersten falschen Töne zunächst gar nicht zu glauben, machte dann aber durch Improvisieren und die Beschränkung auf die Tonlagen, die noch sauber aus dem Instrument kamen, das Beste daraus. Ein spezielles Element in einem kurzweiligen, spannenden Opernabend.

