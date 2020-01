vor 6 Min.

40 Jahre währt diese Freundschaft

Sie heizten die Stimmung in der Westfalenhalle in Dortmund an: Reinhardt Reißner und seine Musikanten aus Neuburg.

Reinhardt Reißner reist zusammen mit seinen Musikfreunden zur 42. Herrensitzung nach Dortmund

Von Reinhardt Reißner

Im Karneval 1980 wurde Reinhardt Reißner mit seinen Musikanten erstmals von Klaus Schmitt, dem Sitzungspräsidenten des „Närrischen Rates“ der Stadt Dortmund, zum Rosenmontagsumzug eingeladen. Viele Auftritte folgten. Und jetzt nach vier Jahrzehnten war es wieder Schmitt, der die Einladung für die Neuburger Band zur Herrensitzung aussprach.

In Neuburg ist er kein Unbekannter, wurde er doch bei einem der zahlreichen Blasmusikbälle im Neuburger Kolpinghaus Mitte der 80er Jahre etwa zum Feldkirchener „Bachweiher Baron“ gekürt. Noch immer fungiert er als Leiter einer Veranstaltung, die auch in diesem Jahr wieder von weit mehr als tausend Herren besucht wurde. Der „Närrische Rat“, die Vereinigung der ehemaligen Prinzen von Dortmund führte die 42. Herrensitzung durch und alle kamen wieder in die Halle 1 der Westfalenhalle. Die Veranstaltung wird stets von bekannten Büttenrednern, Faschingsgarden, Showtanzgruppen und namhaften Sängern humorvoll gestaltet. Und dazwischen Reinhardt Reißner, der später den Sessionsorden verliehen bekam. Zusammen mit seinen Musikfreunden heizte er mit zünftiger bayerischer Blasmusik die Stimmung in der Festhalle an, bis sich die Zuhörer von den Sitzen erhoben.

Den musikalischen Rahmen gestaltete Rainer Sack mit seinen Bierbrummern. Auch er ist in Neuburg kein Unbekannter. Seit Jahren schon besucht er das Neuburger Schloßfest mit zahlreichen Freunden aus dem Dortmunder Stadtteil Lütgendortmund, der auch als Kleindortmund bekannt ist.

Frauen haben übrigens zur Herrensitzung keinen Zutritt. Stattdessen treffen sie sich vier Wochen später zur traditionellen und begehrten „40. Damensitzung“. (nr)

