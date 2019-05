00:34 Uhr

51 Mädchen und Buben hatten ihren großen Tag

Domkapitular Wolfgang Hacker spendete das Sakrament im voll besetzten Gotteshaus

Von Xaver Habermeier

51 Heranwachsende aus der Pfarreiengemeinschaft St. Ulrich Neuburg und St. Luzia Zell feierten am Samstag ihren großen Tag. Domkapitular Dr. Wolfgang Hacker spendete den Jugendlichen im voll besetzten Gotteshaus im Ostend das Sakrament der Firmung.

Eingeleitet wurde der Festtag mit einem Empfang in Pfarrsaal. Anschließend zogen die Firmlinge mit ihren Firmpaten und einer Ministrantenschar in das Gotteshaus. Mit dabei waren Stadtpfarrer Gerd Zühlke und Diakon Hubert Seitle. Domkapitular Hacker erklärte, dass die Firmung das Sakrament sei, das dem Menschen den Heiligen Geist verleihe. Wörtlich heißt Firmung „Stärkung“ – im Glauben und in der Persönlichkeit. In der Festpredigt hob Hacker heraus, dass die Weltbevölkerung derzeit rund 7,7 Milliarden Menschen zählt. Jeder von ihnen hat einen Fingerabdruck, der nur zu ihm passt. Dann zeigte der Domkapitular auf seinen eigenen Fingerabdruck und Identifizierungsmerkmale. Zu den Eigenschaften des Heilands sagte er: „Jesus ist mitten unter uns.“

Bei der Firmspendung fragte der Geistliche nach den Vornamen, spendete die Firmung mit Chrisamöl und den Worten: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, dem Heiligen Geist.“ Zum Abschluss, nach dem Erinnerungsfoto, überreichten die Geistlichen Firmungsurkunden und zuhause gab es Geschenke, die noch lange an die Firmung erinnern sollen.

