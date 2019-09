16:13 Uhr

#86633: Das sind die Gewinner des Fotowettbewerbs

Unter dem Motto #86633 sind im Rathausfletz Fotografien der Lieblingsorte von Neuburgern zu sehen.

Der Vorhang ist gelüftet oder besser: Die Städtische Galerie im Rathausfletz hat geöffnet und bis zum 27. Oktober ist Zeit, die Lieblingsorte der Neuburger zu betrachten. Neben der Erkenntnis, dass die Fotografen ihr oftmals vorhandenes Ruhebedürfnis beziehungsweise ihre Sehnsucht nach einem Rückzugsort zum Ausdruck bringen, möchte Barbara Zeitelhack, Leiterin des Neuburger Stadtarchivs und eine der beiden Initiatorinnen des Foto-Wettbewerbes (neben der ehemaligen Kulturamtsleiterin Kathrin Jacobs), die Ausstellung auch als einen Hinweis auf die Bedürfnisse der Zukunft verstanden wissen. Menschen sehen in ihrer Stadt eben mehr als nur einen Verkehrs- oder Wirtschaftsraum. In erster Linie ist die Stadt ein Lebensraum und in Neuburg kann der einen ganz besonderen Charakter haben. Darüber freute sich auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in seiner Begrüßung.

Den Wohlfühlfaktor Neuburgs zeigt auf ganz eigene Art das Foto des ersten Preisträgers, Daniel Ehrlichauf, der sich über den großzügigen Preis (1000 Euro) von Ringfoto Spieß freuen darf. Ehrlichauf hat seinen langjährigen Bekannten Pascal Strassburg beim Sonnen vor dem Neuburger Schloss fotografiert: „Der Lieblingsort in Neuburg ist da, wo die Sonne ist“ – sie gebe Kraft und man fühle sich wie im Urlaub, so Strassburg. Ähnlich inspirierend wie der Sonnenort sind auch die „verträumte Ecke“ in der Altstadt von Andrea Herrmann und Mary Anna Strobels Tanzschulen-„Arbeitsplatz“ mit Blick zur Christuskirche (zweiter und dritter Platz).

Themen folgen