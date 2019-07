vor 8 Min.

„An der Kohlstatt“ in Echsheim wird gefeiert

Das schmucke Vereinsheim des SV Echsheim-Reicherstein. Dort wird am Samstag und Sonntag das 60-jährige Vereinsbestehen gefeiert.

Der SV Echsheim-Reicherstein besteht seit 60 Jahren und lädt am Wochenende ein

Sein 60-jähriges Vereinsbestehen feiert der SV Echsheim-Reicherstein am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, auf dem Sportgelände „An der Kohlstatt“. Dazu hat man sich ein sportlich-geselliges Festprogramm einfallen lassen.

Am 7. März 1959 wurde der SV Echsheim-Reicherstein auf Zutun des damaligen Lehrers Josef Mayr während einer Versammlung aus der Taufe gehoben. Zu dieser Zeit wurde noch eine Wiese nahe der Ortschaft als Vereinsgelände genutzt. Wenig später stellte die Gemeinde das ideal gelegene Gelände „An der Kohlstatt“ zur Verfügung, welches zum Aus- und Aufbau eines Fußballplatzes genutzt wurde. Bis etwa 1978 diente die Gastwirtschaft von Mathias Lenk in der Echsheimer Ortsmitte als Vereinslokal. Danach wurde der Vorgänger des jetzigen Sportheims gebaut, das 2008 mit der Einweihung des neuen Gemeinschaftshauses der Vergangenheit angehörte. Damals wurde somit ein Zeichen für die Zukunft gesetzt. Das Gemeinschaftshaus ist der Mittelpunkt des Vereins- und auch des Ortslebens bzw. der Umgebung. Es finden sowohl alle sportbegeisterten Bürger, die Ortsfeuerwehr, der ansässige Krieger- und Soldatenverein als auch diverse andere Gruppen, wie zum Beispiel Kinderteams, Pfarreinachmittage oder Stammtischtreffen Platz darin.

Seit 60 Jahren bietet der Verein SV Echsheim-Reicherstein somit viele Angebote für die Gesellschaft an. Dies sollte Grund genug sein, diese Zeit und die geleistete Arbeit zu würdigen und gebührend zu feiern. Natürlich gab es sowohl sportliche Höhepunkte, als auch gesellschaftliche. Zu diesen gehören wohl die drei Aufstiege in Folge von der ersten Mannschaft im Herrenbereich oder die alljährlich gefeierten Ereignisse dazu.

Ebenfalls ereigneten sich auch traurige Augenblicke im sportlichen Geschehen, wie zum Beispiel der Abstieg aus der Kreisliga in der Saison 2017/2018 oder das Scheitern in der Kreisliga-Relegation im Jahr 2018. Nichtsdestotrotz kann der SV Echsheim-Reicherstein zuversichtlich und motiviert in die Zukunft des Vereins blicken und auf weitere Erfolge hoffen und bauen. (ds)

