Sturz im Tränkbergholz: Mountainbiker verletzt sich schwer

Im Tränkbergholz zwischen Aresing und Oberlauterbach hat sich am Montagmittag ein Mountainbiker schwer verletzt. Dabei setzte er seine Fahrt nach dem Sturz noch fort.

Ein 45 jähriger Mann aus Waidhofen war zusammen mit zwei Freunden im Tränkbergholz mountainbiken. Dieses Waldstück ist mit Trails und Abfahrten „durchzogen“, wie die Polizei in einem Bericht bemerkt. Alle drei Männer waren auf E-Pedelecs unterwegs.

Polizei Schrobenhausen: Mann rutscht mit Rad auf dem matschigen Weg aus

Als der Waidhofener einen Hohlweg hinab fuhr, kam sein Rad auf den sandig-matschigen Weg ins Rutschen und stürzte. Der Mann rutschte den weiteren Angaben zufolge mit seinem Brustkorb gegen einen Baum. Der Biker setzte dann seine Fahrt sogar noch fort. Seine Begleiter bekamen von den eigentlichen Sturz nichts mit.

Als die Schmerzen in Brust und Rücken stärker wurden, setzte ein Begleiter den Notruf ab. Der zweite Begleiter fuhr zu einen Rettungspunkt und wartete auf die Rettungskräfte. Trotzdem war es nicht so einfach, den Verletzten mit seinem Begleiter in dem Waldstück zu finden, berichten die Beamten. Eine Notärztin untersuchte den Verletzten auf dem Waldweg und bereitete ihn für den Transport mit dem Rettungshubschrauber vor.

Lebensgefahr bestand für den Biker nicht. Mit Hilfe der anwesenden Rettungskräfte der FFW Aresing und Oberlauterbach wurde er den steilen Hang hinaufgetragen. Mit dem Hubschrauber „Christoph 32“ kam eine weitere Notärztin, die den Verletzten während des Fluges ins Klinikum Ingolstadt betreute. (nr)

