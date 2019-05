vor 39 Min.

Auf den Verschönerungsverein wartet viel Arbeit

Das plant der Verein im kommenden Jahr. Welches Projekt besonders zeitintensiv ist

Von Xaver Habermeier

Der Verschönerungsverein Neuburg macht seinem Namen alle Ehre. So haben die Ehrenamtlichen seit der Wiedergründung vor 27 Jahren rund 100 Projekte für ein schöneres Erscheinungsbild initiiert. Aber viele Maßnahmen verlangen ein ständiges Säubern oder Pflegen, etwa der Kräutergarten. „In den kommenden Jahren wird der Verein bei der Durchführung seiner Aktivitäten noch mehr auf die Mithilfe seiner Mitglieder setzen müssen, sonst bekommen wir Probleme“, unterstreicht der Vorsitzende Axel Kalkowski bei der Jahresversammlung.

Eingangs des Treffens im Central bekräftigte der Vereinschef den Anstieg der Mitglieder von 168 auf 171. „Der Verein braucht unbedingt noch mehr Mitglieder“, betonte er. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht jetzt der Gesteinslehrpfad mit rund 20 Findlingen, alles Besonderheiten aus der ganzen Republik und darüber hinaus. „Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr mindestens zehn neue Steine auf der Oberen Schanz aufstellen können“, sagte er. Dazu laufen Anfragen in allen „Newcastle in the world“, Neuchatel in der Schweiz, Setè oder Jesenik. „Unser Ziel ist ein attraktiver Gesteinslehrpfad, der Einheimische, Touristen oder Schulen anlocken soll.“ Weiter zeigte er auf die Sonderausstellung „120 Jahre Josy Meidinger“ im Stadtmuseum, die ab 21. September geplant ist.

Daneben hat der Verschönerungsverein die Bemühungen um ein Meidinger Museum aufgegeben, nachdem der Nachlass – Originale und wertvolle Arbeiten der Scherenschnittkünstlerin – an Nachkommen vererbt wurde. Kalkowski will auch in diesem Jahr zu geselligen Treffen, wie die Grillfeier, einladen. Dazu kommt die Maiandacht am 24. Mai an der Mariengrotte auf der Oberen Schanze und im Frühjahr wird eine Landschaftssäuberung durchgeführt. „Wir machen das an Orten, die besonders vermüllt wurden.“ Weiterhin gepflegt werden sollen Grünanlagen und Objekte des Vereins.

Arbeitsintensiv sei der Kräutergarten, in dem künftig die zwei neuen Mitglieder Katharina Schmidt und Sonja Hermann mitarbeiten. „Derzeit haben wir noch keine Ein-Euro-Jobber, die sich um all die Projekte kümmern, deswegen der Appell für ein Mitarbeiten auf Freiwilligenbasis“, sagte Kalkowski. Abgerundet wurde die Versammlung mit der Ehrung von Gerhard Hausmann für seine 25-jährige Mitgliedschaft. Der Geehrte versprach, dass er Bilder aus der Chronik seines Vaters Otto Hausmann Interessierten für eine Ausleihe zur Verfügung stellt. Abgerundet wurde die Versammlung mit der Bekanntgabe für weitere Erklärungsschilder für Straßenbezeichnungen in der Ottheinrichstadt. „Inzwischen haben wir 61 Schilder in Neuburg“, erklärte Kalkowski. Ob der Vereinschef ein Lieblingsobjekt gerne pflegt, dazu zeigte er auf den neuen Gesteinslehrpfad, der nach Erweiterung zum größten dieser Art in Deutschland anwachsen soll.

Themen Folgen