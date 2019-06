vor 23 Min.

Auf ein Abendessen mit fremden Freunden

Wollen am „Tag der offenen Gesellschaft“ viele Leute an einer langen Tafel begrüßen: von links die Initiatoren Gabriele Kaps und Andreas Fischer, dann die Unterstützer Bettina Häring und Christoph Sax.

Am 15. Juni kann jeder zu einem gemeinsamen Essen in die AWO kommen. Was hinter dem Projekt „Tag der offenen Gesellschaft“ steckt.

Von Annemarie Meilinger

„Treffen – Essen – Welt verbessern“, so hieß das Motto zu einer Idee, die vor zwei Jahren geboren wurde. In ganz Deutschland trafen sich damals an den 455 Tafeln über 20.000 Menschen in Parks, auf Parkplätzen, in Gemeindezentren oder ganz privat. Beim Essen lassen sich leicht Kontakte knüpfen, Gedanken austauschen und vielleicht ein paar Ideen diskutieren.

Andreas Fischer und Gabriele Kaps trafen sich auch vor zwei Jahren in Neuburg am „Tag der Offenen Gesellschaft“, der immer am dritten Samstag im Juni stattfinden soll. Sie kamen ins Gespräch, freundeten sich an. Man fand die Idee gut und beschloss, sie weiterzuführen.

2019 gibt es wieder so einen Tag, er ist am 15. Juni. Die beiden Organisatoren haben einen Ort gefunden, an dem sich viele Leute treffen können: in Neuburg in der Geschäftsstelle der AWO am Spitalplatz C 196, gleich neben der Eisdiele San Marco. Jeder kann kommen: Familien, Senioren, Jugendliche – wer mag, kann ab 18 Uhr an der langen Tafel Platz nehmen. Jeder bringt etwas zu Essen mit und stellt es dazu, Getränke gibt es günstig bei der AWO. Teller, Glas und Besteck bringt jeder selber mit.

Am Tag der offenen Gesellschaft zählt der persönliche Kontakt

Gabriele Kaps und Andreas Fischer haben zahlreiche Organisationen und die Kirchen eingeladen, hoffen aber auch auf die Verbreitung in den sozialen Netzwerken. Christoph Sax, Lehrer und Vorstandsmitglied bei der Sinninger Initiative, unterstützt die Idee: „Wir leben immer mehr in geschlossenen Gesellschaften, wir müssen wieder offener aufeinander zugehen“, sagt er und Gabriele Kaps beklagt die Schwarz-Weiß-Malerei, die in den digitalen Medien herrscht: „Man hört sich nicht mehr zu.“ Andreas Fischer will mit der Aktion erreichen, dass sich die Netzgeneration „ein Bild von der analogen Welt beim direkten Miteinander macht“. Er wünscht sich, dass viele Menschen mit unterschiedlichen Positionen an diesem Tag an der langen Tafel miteinander ins Gespräch kommen.

Größere Gruppen sollten sich per E-Mail anmelden unter offenes-neuburg@gmx.de. Man kann sich aber auch spontan dazu entschließen und einfach mitmachen. Bisher sind auf der Internetplattform der Aktion www.tdog19.de deutschlandweit schon 451 Tische gemeldet.

