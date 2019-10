vor 6 Min.

Ausbildungsmesse: Kickern mit dem neuen Chef

Bei der Ausbildungsmesse „A-Zu-Bi!“ in der Parkhalle hatten junge Menschen wieder die Chance, sich über Berufe zu informieren. Welche Aktionen es gab.

Von Silke Federsel

Dass die 13 nicht unbedingt eine Unglückszahl sein muss, zeigte sich bei der mittlerweile 13. Ausgabe der Ausbildungsmesse „A-Zu-Bi!“, die einmal jährlich von Stadt und Stadtmarketing veranstaltet wird. Denn auch heuer herrschte bei der Veranstaltung in der Parkhalle wieder großer Andrang und geboten war jede Menge: Mehr als 60 Aussteller präsentierten über 130 Berufe und rund 20 Studiengänge – ein Angebot, das sich viele junge Leute nicht entgehen lassen wollten. „Lokal und regional steht bei uns im Vordergrund“, sagte Stadtsprecher Bernhard Mahler. Denn die Azubimesse sei als Plattform für alle Betriebe aus der Stadt, dem Landkreis und der näheren Umgebung wichtig, können hier doch bereits interessierte junge Leute ihren künftigen Ausbildungsbetrieb kennenlernen.

Seit der ersten Veranstaltung sei die Messe immer weiter gewachsen und nach wie vor sehr beliebt. „Wir haben jedes Jahr tausende Besucher“, sagte Mahler. Auch Bürgermeister Rüdiger Vogt und Stadtmarketingreferent Klaus Babel freuten sich über das große Interesse, schließlich könne man sich eine ganze Bandbreite von Ausbildungsberufen ansehen.

Ausbildungsmesse „A-Zu-Bi“ in Neuburg: Zocker und ruhige Hände sind gefragt

Dass man mittlerweile auch richtig werben muss, um Nachwuchs zu bekommen, wissen die meisten Betriebe sehr wohl. Und auch, dass man sich die ein oder andere spannende Aktion einfallen lassen muss, damit am Stand des Anbieters Halt gemacht wird. Bei „Thimm Packaging Systems“ etwa lockte ein ganz aus Kartonagen und Schaumstoff konstruierter Kicker, eine Playstation bei MediaSaturn begeisterte alle Zocker und bei der VR-Bank Neuburg-Rain gab es einen heißen Draht, bei dem man eine ruhige Hand brauchte – ein passendes Spiel zum diesjährigen Motto „zeige dein Finanzgeschick“.

In der Neuburger Parkhalle fand am Samstag die mittlerweile 13. Ausbildungsmesse „A-Zu-Bi!“ statt, bei der sich Schüler schon einmal über mögliche Berufe informieren. Die Messe war wieder einmal gut besucht. Bild: Silke Federsel

Während andere Bereiche händeringend nach Azubis suchen, habe man noch genügend Interessenten für eine Ausbildung, erklärte Personalchefin Barbara Dürner. „Wir haben aber auch in den vergangenen Jahren viel für die Nachwuchswerbung getan und vieles verändert“, sagte sie. Dazu gehören etwa umfangreiche Praktika oder aber die Möglichkeit, kurzfristig einsteigen zu können beziehungsweise die Ausbildung im Mai zu starten. Letztere Möglichkeit hatte auch Lara Hasselbach genutzt, die am Stand als Auszubildende Fragen aus erster Hand beantworten konnte. „Mir gefällt der Beruf, weil man kommunikativ sein kann und auch das Arbeitsklima sehr gut ist.“ Sie beriet unter anderem Tobias Senft aus Nassenfels. Der 16-Jährige möchte im Bereich Vermessung eine Ausbildung machen. „Aber auch Bankkaufmann wäre eine gute Alternative“, sagte er.

Ausbildungsmesse „A-Zu-Bi“ in Neuburg: Schreiner liefern spektakulären Wettbewerb

Nicht jeder war so entschlossen wie er. So mancher streifte von Stand zu Stand und holte sich erst einmal erste Informationen. So kam man beispielsweise mit den Auszubildenden zum Industriemechaniker von Rockwool ins Gespräch, die ihre Abschlussarbeiten zeigten oder mit dem Team von den Kliniken St. Elisabeth, das über die Ausbildung in der Krankenpflege informierte. Und wer bei der Stadt Neuburg Halt machte, die seit Jahren wieder einmal mit einem Stand dabei war, konnte sich informieren, wie vielfältig die Tätigkeiten in der Verwaltung sein können. „Hier ist eigentlich für jeden etwas dabei“, erklärte Ausbildungsleiterin Carina Jankowski. Die Zukunfts- und Aufstiegsmöglichkeiten seien sehr gut. „Solange jemand Einsatz zeigt, werden wir ihn natürlich auch fördern und behalten“.

Vielfältiger Beruf: Die Mitarbeiter der Kliniken St. Elisabeth informierten über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Krankenpflege. Bild: Silke Federsel

Spektakulär ging es wieder bei den Schreinern zu. Dort wurden riesige Jenga-Türme im Wettbewerb gestapelt. „Im Schreinerhandwerk hat sich mittlerweile die Nachwuchssituation verbessert“, erklärte Stephan Appel. So freuten sich die meisten Aussteller über durchaus reges Interesse an ihrem Angebot, in manchen Bereichen bleiben aber die Nachwuchssorgen weiter bestehen.

