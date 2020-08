12:00 Uhr

Ausflugstipp Bayerischer Wald: Auf den Spuren von Wolf und Luchs

Plus Im Nationalparkzentrum Lusen im Bayerischen Wald gibt es wilde Tiere zu entdecken, Baumwipfel zu erklimmen – und einen sehr besonderen Aussichtsturm.

Von Andrea Hammerl

Am Ende steht das Ei. Ein riesiges, begehbares Ei - nicht nur für Kinder die Krönung des 1300 Meter langen Baumwipfelpfads im Nationalparkzentrum Lusen bei Neuschönau im Bayerischen Wald. Offiziell heißt das Baum-Ei schlicht Aussichtsturm, ist 44 Meter hoch, wiegt 520 Tonnen und besteht aus 103 Tonnen Stahl und 1150 Kubikmeter Holz.

Über 520 Meter windet sich der Steg im Turm in sanfter Steigung und somit barrierefrei mit Rollstuhl und Kinderwagen befahrbar. Oben wartet die Aussichtsplattform mit Blick auf Rachel und Lusen, den zweit- und dritthöchsten Gipfeln des Bayerischen Waldes. Und natürlich auf die unberührte Natur des Nationalparks, der zusammen mit seinem tschechischen Teil das größte Naturschutzgebiet Mitteleuropas bildet.

Nach dem Tierpark wartet geballte Erlebnispädagogik

Wer den Nationalpark bevölkert, ist im 200 Hektar großen Tierfreigelände zu erfahren, das von einem sieben Kilometer langen Weg durchzogen wird. „Unsere Tiere sind Gehegetiere, haben aber ein riesiges Gelände mit vielen Rückzugsmöglichkeiten“, erklärt Ranger Willi Selwitschka, „wenn sie nicht wollen, sehen wir sie nicht“. Wir haben Glück – sogar ein Luchs lässt sich blicken, dazu Wisent, Elch, Braunbär sowie Rothirsch und in den Vogelgehegen imponieren Uhu und Auerhuhn. Die Wölfe bleiben im Verborgenen, dafür entschädigt Selwitschka mit Geschichten von mehreren Ausbrüchen – die meist allerdings traurig für die Tiere endeten.

Nach dem weitläufigen Tierpark wartet geballte Erlebnispädagogik mit einem Hauch von Abenteuer auf dem Baumwipfelpfad. In mehr oder weniger luftiger Höhe von acht bis 22 Meter über dem Waldboden finden sich zahlreiche interaktive Angebote. Mal heißt es, Tierfährten zu identifizieren, dann sind spannende Fragen zu beantworten wie „Wer „scannt sein Umfeld mit bis zu acht Augen?“ oder „Wer sieht die Welt facettenreich und bunt?“

Dauerausstellung „Wege in die Natur“ im Hans-Eisenmann-Haus

Der Blick unter die kleine Klappe entlarvt im ersten Fall eine Spinne, im zweiten die Hornisse, die die für Insekten typischen Facettenaugen besitzt und dadurch Farben besonders kräftig wahrnehmen kann. Gar nicht so einfach ist es, alle 13 Tiere auf einem Bild zu entdecken. Fuchs, Hirsch und Luchs sind auf den ersten Blick sichtbar, wenn auch teils hinter Bäumen verdeckt. Für Schwarzspecht und Rindenschröter, eine Baumkäferart, muss der Betrachter aber schon sehr genau hinsehen. Noch interessanter als die lehrreichen Stationen sind für die meisten Kinder die sportlichen.

Wer traut sich, ohne festen Boden unter den Füßen sein Gewicht kleinen metallenen Tritten anzuvertrauen? Keine Angst, ein Gitternetz aus Metall sichert Fehltritte ab. Trotzdem, ein etwas mulmiges Gefühl ist es schon, den soliden, aus Holzbrettern bestehenden Weg zu verlassen und den parallel führenden Balancepfad zu wählen. Noch mehr Überwindung kostet es, sich der spektakulären Gitterliege auf der Waldinsel anzuvertrauen und aus 20 Meter Höhe auf den Waldboden zu blicken.

Wer sein Wissen vertiefen will oder einen Regenschauer überbrücken muss, ist im Hans-Eisenmann-Haus gut aufgehoben, dessen interaktive Dauerausstellung „Wege in die Natur“ die Philosophie des Nationalparks prägnant vermittelt und für jüngere Besucher eine Kinderlinie mit elf Hörstationen bereithält. Zum Ausklang empfiehlt sich ein Besuch der Waldwirtschaft, die zu familienfreundlichen Preisen heimische Schmankerl serviert – wahlweise in der Gaststube oder im idyllischen Biergarten.

