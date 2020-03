vor 19 Min.

Ausstellung im Stadtmuseum online

Die Vernissage „Gras Baum Wind Wasser“ wurde abgesagt. Die Kunst schafft nun andere Zugangsmöglichkeiten

Am Samstag wäre die Vernissage zur Sonderausstellung „Gras Baum Wind Wasser“ im Stadtmuseum Neuburg gewesen. Ob die Ausstellung mit Radierungen der Neuburger Künstlerin Susanne Pohl überhaupt noch geöffnet werden kann während ihrer Laufzeit bis zum 14. Juni, weiß gerade niemand. Deshalb bietet sich nun eine andere Möglichkeit, die Ausstellung mit den meisterhaften Druckgrafiken zu sehen. Online ist die Ausstellung nämlich jetzt als Video und Bildergalerie zu finden.

Die Adresse im Internet lautet

https://pohl-kunst.de/gras-baum-wind-wasser/

Wer Lust hat, meint Susanne Pohl, kann sich auf diesem Weg einen Einblick in die Ausstellung verschaffen. In dieser Zeit braucht die Kunst andere Zugangsmöglichkeiten. Hinweisen möchte sie in diesem Zusammenhang auch auf die BBK-Aktion „Museum im Netz“, die gerade aufgebaut wird. (nr)

Die Adresse im Internet dazu lautet

https://www.bbk-ingolstadt.de/museumimnetz/