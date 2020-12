16:22 Uhr

Babyboom: Die kleine Alisa ist die 1000. Geburt in Neuburg

In der KJF Klinik Sankt Elisabeth gibt es mit der kleinen Alisa die 1000. Geburt in diesem Jahr. Die Neuburger Klinik profitiert vom Babyboom.

Die Geburtszahlen steigen in den vergangenen Jahren stetig, und auch Neuburg profitiert von diesem Babyboom. Dabei ist es einfach schön, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KJF Klinik Sankt Elisabeth so viele Familien in diesen bewegenden Momenten begleiten dürfen, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik.

Einen besonderen Augenblick durften Ärzte, Hebammen und Pflegekräfte der geburtshilflichen Station am Donnerstag, 17. Dezember, um 8.20 Uhr erleben. Ramona Simet aus Neuburg brachte ihre Tochter Alisa zur Welt, die damit die 1000. Geburt im Jahr 2020 an der Neuburger Klinik ist. Weil manchmal aber nicht nur ein Kind, sondern auch Zwillinge geboren werden, haben heuer insgesamt 1026 Jungen und Mädchen das Licht der Welt in der Klinik Sankt Elisabeth erblickt.

Mutter und Kind geht es gut und die junge Familie darf nun zu dritt ihr erstes Weihnachtsfest gemeinsam begehen. Die Klinikleitung beglückwünschte die Familie mit einem kleinen Blumenstrauß und den besten Wünschen für die weitere Zukunft. (nr)

