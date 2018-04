12.04.2018

Bares Geld für den Schutz von Wiesenbrütern

Landwirte erhalten 50 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen

Die Initiative verspricht achtsamen Landwirten einen Einkaufsgutschein von 50 „Neuro“ pro Wiesenbrüternest. Viele Neuburger Geschäfte nehmen die Gutscheine an, sodass ein Bruterfolg auch die Kaufkraft in der Stadt hält. Der Weg zu den Neuro-Gutscheinen ist einfach: Bemerkt ein Landwirt, dass eine der drei Wiesenvogelarten mit dem Brutgeschäft beginnt, meldet er das der Naturschutzbehörde am Landratsamt. Ehrenamtliche Helfer der Artenschutzgruppe im Landkreis übernehmen dann die Markierung der Brutplätze und sehen nach, ob die Aufzucht erfolgreich war. Die Landwirte werden darüber informiert und können sich in der Folge an die Naturschutzbehörde wenden. Die Auszeichnung und Übergabe des Gutscheins erfolgt durch Landrat Roland Weigert.

Wie unverzichtbar der Schutz von Kiebitz, Großer Brachvogel und Bekassine ist, zeigen die Zahlen aus dem Jahr 2014. Damals gab es 24 Brachvogel-Brutpaare im Landkreis, die lediglich zwei Jungtiere durchbrachten. Ähnlich das Bild beim Kiebitz: 60 Brutpaare zogen nur 16 Jungvögel bis ins Stadium des Flüggewerdens groß. Um die rar gewordenen Wiesenbrüter im Landkreis zu erhalten, wurde 2015 die Initiative mit dem Neuro-Gutschein ins Leben gerufen. Im vergangenen Jahr waren es vier Landwirte, die für ihre Rücksichtnahme mit insgesamt acht Neuro-Gutscheinen belohnt wurden.

Die Untere Naturschutzbehörde hofft, dass die Idee bei den Landwirten auf fruchtbaren Boden fällt und dieses Frühjahr noch mehr Landwirte an der Aktion teilnehmen und somit einen wertvollen Beitrag zum Thema Wiesenbrüterschutz leisten. Die Untere Naturschutzbehörde ist erreichbar unter Telefon 08431/ 57-304 oder -447. (nr)

Themen Folgen