vor 40 Min.

Barthelmarkt: Die Massen können strömen

Am Freitag war eine gelungene Eröffnung in Oberstimm, wo wieder mehrere Hunderttausend Besucher erwartet werden.

Von Xaver Habermeier

„Ozapft is“: Nach zwei kräftigen Schlägen und ganz ohne einen Tropfen zu verspritzen, floss Freitagnachmittag auf dem Barthelmarkt in Oberstimm der Gerstensaft. „Es hätte zwar auch ein Schlag genügt, aber sicher ist sicher“, schmunzelte Bürgermeister Herbert Nerb und stieß mit Ehrengästen und Gastköniginnen auf friedliche vier Tage an, an denen die Jahrhunderte alte Tradition fortgesetzt wird. Dazu werden wieder mehrere Hunderttausend Besucher erwartet.

Pünktlich zur Eröffnung am Freitag um 15 Uhr ertönte in den Biertempeln und in den Biergärten das extra für den Barthelmarkt komponierte Lied „Barthelmarkt in Oberstimm, ja da muaß i hin…“. Den Text nahmen viele Menschen aus der Region und darüber hinaus wörtlich. Dem zu Beginn einsetzenden Sommerregen zum Trotz, strömten viele Gäste auf den Jahrmarkt. Eine Stunde davor, zum Stelldichein auf dem Rathausplatz und beim Festumzug hinaus auf die Festwiese, hatten die Teilnehmer und die Zuschauer noch mit der Sonne um die Wette gestrahlt.

Legendär: Der Pferde- und Viehmarkt am Montag auf dem Barthelmarkt

Mit dabei waren Vereine aus der Gemeinde Manching und darüber hinaus. Hingucker bildeten die Rossgespanne mit prächtig geschmückten Kaltblütlern. Zum traditionellen Barthelmarktbesuch gehören nicht nur Bier und Rosswürste. Bei einem Gang durch den Warenmarkt wird man auch im Internetzeitalter einige Sachen finden, die es sonst kaum gibt. Dass man auf den Barthelmarkt in Tracht geht, wie dies mehr als die Hälfte der Gäste tun, versteht sich von selbst.

Höhepunkte am heutigen Samstag ist das Pferderennen, am Sonntag die Wahl der Barthelmarkt-Königin und am Montag schon in aller Frühe der große Pferde- und Viehmarkt. Darin liegt der Ursprung dieses Volksfestes. Doch diese Tradition scheint mit Blick auf die Stimmung im Vergnügungspark und vor allem in den Biertempeln für viele nur noch eine Nebensache zu sein. Stimmungsbands werden den Festzeltbesuchern kräftig einheizen, vor allem am Montag. Videos zeigen, wie sich in der Frühe um 6 Uhr nach der Bierzeltöffnung binnen Minuten alle Zelte füllen. Das dürfte auch heuer wieder der Fall sein.

