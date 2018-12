22:07 Uhr

Bauer AG hat das Jahr der Wechsel überstanden

Bei der Bauer Gruppe in Schrobenhausen hat sich 2018 personell viel getan. Jetzt blickt das Unternehmen mit seinen 12000 Mitarbeitern optimistisch nach vorne.

Das Jahr 2018 war in den Führungsetagen der Bauer Gruppe das Jahr der Wechsel: Seit Jahresbeginn ergänzt Florian Bauer, Sohn von Prof. Thomas Bauer, den Vorstand. Im Inlandsbaubereich von Bauer Spezialtiefbau übergab Walter Haus an Frank Haehnig, im Bereich Resources rückte Dr. Roman Breuer als Nachfolger von Johann Mesch in die Geschäftsführung auf, und in der Bauer Maschinen GmbH folgte Dr. Rüdiger Kaub auf Dieter Stetter, der künftig im Fernen Osten das Maschinengeschäft verantworten wird. Zum 1. November wurde schließlich der Wechsel im Vorstandsvorsitz der Bauer AG vollzogen. Seither steht Michael Stomberg an der Unternehmensspitze und Thomas Bauer wechselte in den Aufsichtsrat, wo er den Vorsitz übernahm. Und auch in der Training Center GmbH gibt es mit Jerobeam Rückert seit Kurzem einen neuen Leiter. „Stets wurde die Führung mit Bedacht in jüngere Hände übergeben, sodass wir nun mit der notwendigen Kontinuität und langfristigen Orientierung die Herausforderungen der Zukunft angehen können“, betont Stomberg.

Trotz des chaotischen wirtschaftlichen Umfelds weltweit auf Kurs

Kontinuität ist zugleich auch das Stichwort, wenn man sich die Geschäftsentwicklung der Unternehmensgruppe im Jahr 2018 ansieht: In Summe ist Bauer mit derzeit gut 12000 Mitarbeitern weltweit auf Kurs. „Angesichts des geradezu chaotischen wirtschaftlichen Umfelds, in dem wir uns weltweit bewegen, ist das eine beachtliche Leistung“, so Stomberg. „Faktoren wie der zunehmende Protektionismus, der Handelskrieg und die damit verbundenen Zölle, der Brexit oder auch Sanktionen bergen nicht wenige Risiken für unser Geschäft, sie bieten aber auch durchaus Potential für kurzfristige Marktchancen.“

Die einzelnen Segmente der Unternehmensgruppe haben sich in den ersten neun Monaten dieses Jahres recht unterschiedlich entwickelt: Im Bau schlugen eine geringere Auslastung – 2017 war aufgrund einiger Großprojekte überaus positiv verlaufen – Verschiebungen bei Projektvergaben und eine insgesamt schwächere Marktlage im Nahen Osten zu Buche. Der Maschinenbau bei Bauer hingegen zeigte weiterhin eine sehr zufriedenstellende Ergebnis- und Margenentwicklung. Das Segment Resources beinhaltete neben einigen sehr positiv laufenden Bereichen immer noch solche, deren Reorganisationsphase noch nicht abgeschlossen ist. „Insgesamt sind wir mit der Entwicklung des Geschäftsjahres aber zufrieden“, fasst Stomberg zusammen.

Der Fokus für die Zukunft liegt darauf, am Markt zu bestehen

Der Fokus für die Zukunft, so der neue Vorstandsvorsitzende weiter, liege langfristig nicht nur darauf, am Markt zu bestehen, sondern als Technologieführer Maßstäbe zu setzen. Das betreffe ganz besonders die Digitalisierung, die die künftige Entwicklung in allen Unternehmensbereichen beeinflussen werde. „Wir blicken optimistisch in die Zukunft“, sagt Michael Stomberg. „Wir sehen ein stetiges Wachstum am Bau, das von den immer größer werdenden Herausforderungen durch Urbanisierung sowie Neubau und Modernisierung der Infrastruktur angetrieben wird. Mit unseren Maschinen bieten wir unseren Kunden dafür die richtigen Geräte.“ Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen für Umwelt und Wasser werde ebenfalls weiter zunehmen.

Was bis heute gelungen sei, hätte man vor allem den Mitarbeitern zu verdanken. Michael Stomberg: „Darauf bauen wir auch in Zukunft.“

Themen Folgen