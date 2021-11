Bauer sucht Frau: Peter und Kerstin über ihre Zukunft - kommt Hochzeit bei RTL?

Peter und Kerstin sind noch zusammen. In der finalen Folge von "Bauer sucht Frau 2021" sprechen sie über ihr Glück, ihre Pläne für die Zukunft und eine mögliche Hochzeit.

Peter und Kerstin sind noch ein Paar - und was für eines. Nicht umsonst gelten sie als Traumpaar der abgelaufenen Staffel von " Bauer sucht Frau" (lesen Sie hier ein großes Interview mit den beiden). Beim Wiedersehen aller Kandidatinnen und Kandidaten wird deutlich, wie gut es für sie in der Kuppel-Show gelaufen ist. Diverse andere Landwirte stehen zum Sendungs-Ende alleine da, aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Bauer sucht Frau 2021: Peter und Kerstin sind noch zusammen

Nicht so bei Peter Ziegler aus Neuburg sowie Kerstin Scholz aus Obing (Landkreis Traunstein), die gegenüber "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause über ihre Zweisamkeit sprechen. "Wir sind sehr glücklich, es harmoniert sehr", betont Peter Ziegler. Es sei nicht zu erwarten gewesen, dass es zwischen den beiden gleich so funktioniert.

Beim großen Wiedersehen aller Teilnehmer von "Bauer sucht Frau" zeigen Peter Ziegler und Kerstin Scholz, dass sie noch ein Paar sind. Foto: RTL/friese.tv/Andreas Friese

In einem Rückblick schauen Peter und Kerstin auf ihre Höhepunkte in der Show. Auf die anfangs vier Kandidatinnen, die Peter Ziegler zum Scheunenfest eingeladen hatte. Wie es am Ende dazu kam, dass der 26-Jährige Kerstin auf seinen Hof einlud. Auf eine Aussprache auf dem Feld, eine dreckige Ohrfeige, Küsse am Weiher, ein romantisches Picknick auf Strohballen und eine prickelnde Bootsfahrt auf dem Chiemsee.

Noch ein Paar: Peter und Kerstin sind nach "Bauer sucht Frau" noch zusammen

"Es war eine brutal schöne Zeit", schwärmt Kerstin. Dies alles noch einmal zu sehen, sei ein Highlight. Besonders beeindruckt habe sie während der Hofwoche, wie sehr sie und Peter auf einer Wellenlänge waren. Von Tag eins an habe man sehr gut harmoniert, als würden sie sich schon ewig kennen. "Das habe ich richtig genossen", betont die 28-Jährige. Nach der Hofwoche haben sich Peter und Kerstin jedes Wochenende gesehen. Peter Ziegler spricht in diesem Zusammenhang "ein großes Lob" an Kerstin aus, weil diese in 90 Prozent der Fälle zu ihm nach Neuburg kommt - schließlich muss er sich auch am Wochenende um seinen Hof kümmern. "Schön, dass du das zu schätzen weißt", lobt Moderatorin Inka Bause.

"Bauer sucht Frau"-Paar Peter und Kerstin: Wollen sie Kinder und heiraten?

Sie spricht die beiden auf ihre Zukunftspläne an. Darüber rede man oft, sagt Peter Ziegler. Es gehe auch um Kinder und eine Hochzeit. Doch erst einmal sei man frisch verliebt. Der Schritt, bis Ende des Jahres zusammenzuziehen, sei zunächst "zu groß". Schließlich habe Kerstin "ihr Leben aufzugeben", wenn sie zu ihm zieht, verdeutlicht Peter Ziegler. Dieser Umstand sei ihr schon zu dem Zeitpunkt bewusst gewesen, als sie sich für Peter beworben hatte, erzählt Kerstin Scholz. Sie habe mit einem Umzug kein Problem, schließlich fühle sie sich wohl bei ihrem Landwirt.

"Ich freue mich sehr über eure Geschichte", sagt Moderatorin Inka Bause abschließend - verbunden mit der Bitte: "Wenn geheiratet wird, nicht ohne mich. Ich würde sehr gerne kommen." Peter Ziegler lacht und sagt: "Dann rufen wir an." (ands)