vor 60 Min.

Beim Sternderlpass fließt auch mal ein Tränchen

Für Kinder ist das beliebte Kindersuchspiel mit vielen Emotionen verbunden. Besonders groß ist die Freude bei denen, die mehrfach gewonnen haben.

Von Silke Federsel

In seiner mittlerweile siebten Auflage erfreut das Kindersuchspiel Sternderlpass auch heuer wieder viele Kinder. Denn diese können sich in der Vorweihnachtszeit zusammen mit ihren Eltern zu einem Spaziergang in die Innenstadt aufmachen und dort bei einem Blick in die Schaufenster zahlreiche versteckte Buchstaben finden. Diese gilt es dann zu notieren, in die richtige Reihenfolge zu setzen und auf der Teilnehmerkarte zu einem Lösungswort zusammenzufügen. So entstehen Lösungswörter, wie „Schneeschlittenrennen“ oder „Butterplätzchenaroma“, die nicht nur allein durch ihren Klang die Vorweihnachtsfreude steigern, sondern den Kleinen auch die Chance auf einen schönen Gewinn sichern.

Mutter Lilli und Sohn Daniel Russ. Bild: Silke Federsel

So funktioniert der Sternderlpass in Neuburg

Die fertig ausgefüllten Karten, die es in allen teilnehmenden Geschäften und auch am Schrannenplatz gibt, können in den goldenen Briefkasten an der Aktionsbühne am Weihnachtsmarkt eingeworfen werden. Am Dienstagabend werden die Gewinner gezogen, die immer ein Packerl mit drei Neuro- Gutscheinen erhalten. „Die Aktion wird immer sehr gut angenommen“, freut sich Stadtsprecher Bernhard Mahler. Rund 100 Karten pro Woche seien es, die von den Kindern abgegeben werden. Jede Woche kurz nach der Ziehung werden die Buchstaben in den Schaufenstern getauscht – so hat jedes Kind erneut die Chance, teilzunehmen und einen Preis zu gewinnen.

Für Mahler ist der Sternderlpass eine gelungene Aktion. Die Kinder hätten nicht nur Spaß daran und bewegten sich an der frischen Luft, sondern alle, die bei der Suche mitmachen möchten, müssten auch die Fußgängerzone besuchen, was wiederum zu einer Belebung der Innenstadt führt. Außerdem lockt die Ziehung der Gewinner viele Familien auf den Christkindlmarkt, möchte man doch wissen, ob die lieben Kleinen gewonnen haben oder nicht. Nicht zuletzt ist auch der Gewinn selbst wieder ein Gewinn für die Stadt: Die Neuros können, so wie der Name schon verrät, natürlich nur in Neuburg eingelöst werden. „So schließt sich der Kreis“, sagt Mahler.

Die Spannung bei der Ziehung ist erfahrungsgemäß groß. Bild: Silke Federsel

Warum beim Sternderlpass auch mal ein Tränchen fließt

Er ist es auch, der die Ziehung auf der Aktionsbühne zusammen mit Christkindl Selina und ihren beiden Engeln Lanja und Helena durchführt. Wenn die Namen der Kinder aufgerufen werden, dann kommen so manche freudestrahlend, andere hingegen schüchtern und lieber an der Hand von Mama und Papa auf die Bühne. Und so manch kleiner Gewinner vergießt auch schon mal ein Tränchen bei all der Aufregung. Am Ende aber überwiegt die Freude. Was sie mit dem Preis im Wert von 30 Euro anstellen möchten, davon haben die meisten schon eine klare Vorstellung.

Der fünfjährige Luca aus Neuburg etwa möchte sich ein Spielzeugauto kaufen. „Ich gebe aber auch etwas meinem Bruder“, sagte er. Und der vierjährige Daniel aus Raa-Besenbek (Schleswig-Holstein), der eigentlich mit seinen Eltern nur zu Besuch in Neuburg ist, wollte davon eine Figur aus Gummi haben, die er erst kürzlich im Spielzeugladen gesehen hatte. „Ich finde, hier in Neuburg wird schon viel geboten“, freute sich Mutter Lilli Russ über die Aktionen zur Weihnachtszeit. Und dass man nicht nur einmal gewinnen kann, bewies der zehnjährige Tom. Er löste das Sternderlpassrätsel gleich zwei Mal hintereinander. „Ich habe es diesmal ganz alleine gelöst“, freute er sich. Und war es schwer? „Es ging schon“, sagte er. Die nächste Ziehung ist am kommenden Dienstag um 18 Uhr.