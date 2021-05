Zum vorerst letzten Mal: Staustufe Bergheim ab Montag gesperrt

Achtung Autofahrer: Die Staustufe Bergheim wird nochmals komplett gesperrt.

An der Staustufe Bergheim stehen die abschließenden Arbeiten zur Wehrrevision an. Deshalb wird die Donaubrücke in der kommenden Woche nochmals drei Tage komplett gesperrt.

Termin ist von Montag, 10. Mai (9 Uhr), bis Mittwoch 12. Mai (18 Uhr). Die Umleitung ist ausgeschildert. (nr)

