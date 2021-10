Die Donaubrücke bei Bertoldsheim wird wieder gesperrt. Das müssen Autofahrer wissen.

Die Donaubrücke bei Bertoldsheim ist am Donnerstag, 21. Oktober, gesperrt. Weitere Sperrungen sind bis zum 1. November in unterschiedlichen Abständen nötig, teilt das Landratsamt mit. Um den Schulbus- und Pendlerverkehr möglichst wenig zu behindern, erfolgen diese erst ab 8 Uhr vormittags.

Die Wiederöffnung für den Verkehr wird, in Abhängigkeit vom Baufortschritt, voraussichtlich in den Abendstunden erfolgen. Die Umleitung wird ausgeschildert, bleibt aber auch an den Tagen, an denen die Brücke befahrbar ist, stehen. Das Landratsamt bittet um Verständnis. (nr)