Bezirk bezuschusst Kultur im Kreis

Wer 2021 davon profitieren wird

Der Bezirk Oberbayern fördert neben der Denkmalpflege auch Kultur und Heimatpflege in Oberbayern. Der Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen des Bezirkstags hat in seiner gestrigen Sitzung über die Anträge verschiedener Projektträger aus Oberbayern abgestimmt. Wie nun aus einer Mitteilung hervorgeht, können sich im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 2021 folgende Kulturschaffende über Zuschüsse für ihre Projekte freuen:

Neuburger Kammeroper e.V.: 53. Inszenierung und Aufführung einer komischen Oper

Stiftung Neuburger Barockkonzerte: 74. Neuburger Barockkonzerte

Freunde der Alten Musik e.V. c/o Kulturbüro: 13. Barocktage Schrobenhausen

Noisehausen GbR: Noisehausen Festival

Historischer Verein Neuburger: Kollektaneenblatt Jahresschrift

Bezirksrätin Martina Keßler betont in diesem Schreiben, dass es sie besonders freue, dass erstmals das Noisehausen Festival in Schrobenhausen vom Bezirk unterstützt wird. „Noisehausen ist herausragendes Kulturangebot für die Jugend in unserer Heimat. Was das Initiatoren-Team zusammen mit der Stadtgesellschaft da auf die Beine stellt, ist großartig.“ Sie hoffe, dass es 2021 tatsächlich wieder stattfinden könne. (nr)