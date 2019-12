vor 19 Min.

Binser erklärt die Welt in Marienheim

Die Kunstfigur von Martin Schönberger ist einer wie du und ich, schreibt unsere Autorin. Ein Gegenmodell zu den vergeistigten Politsatiretypen. Am Donnerstag trat er in der Marienheimer Kunstscheune auf

Von Annemarie Meilinger

„Löwenzahn“, so heißt das aktuelle Programm von Helmut A. Binser – und man fragt sich warum. Vergleicht sich der inzwischen 40-Jährige vielleicht mit dem hartnäckigen Unkraut, das sich in der kleinsten Ritze festsetzt und sich dann selbstbewusst breitmacht?

Seit sieben Jahren ist der Binser aus Runding in der Oberpfalz auf den Kabarettbühnen im bayrisch-/österreichischen Raum unterwegs. In anderen Gegenden bräuchte er auch einen Übersetzer, denn der spätberufene Kabarettist redet „waidlerisch“, wenn er nicht gerade amerikanisch daherkommt. Er braucht nur seine zwei Instrumente: die Ziach oder Steirische Harmonika und die spanische Konzertgitarre, zu der er immer einen Stimmungswitz erzählt, wenn er sie stimmt – in der Art von „fliegen ein Papagei und ein Preiß in einem Flugzeug...“.

In Runding, sagt der Binser, hätten sie gelernt, wie man mit Touristen umgeht, die sich frech an den Stammtisch der Hiesigen setzen. Der Wirt macht einfach das Licht aus und weg sind die lästigen Gäste. „Manchmal bist der Baam, manchmal der Hund“, singt der Binser. „Man muss nur lange genug warten, dann regelt sich alles von alleine“. Das könnte eine andere alte Waidler-Weisheit sein – und daraus hat der Binser ein Lied gemacht. Wenn aus der hässlichen Raupe ein schöner Schmetterling wird, spuckt der auf den Regenwurm, der ihn zuvor beleidigt hat. Wenn der Schupfen brennt, wird einfach eine Grillparty daraus. Und wenn die Feuerwehr wartet, bis alles sauber abgebrannt ist, helfen die „Feuerwehrler“ gleich beim Aufbau des neuen Schupfens.

Der Binser denkt praktisch, aber mit Frauen hat er so seine Probleme. Deswegen führt er mit seinen Kumpels eine Whatsapp-Gruppe, auf die die Weiblichkeit keinen Zugriff hat. Zwar ist er mit vielen Frauen groß geworden – und außerdem schwer, weil sie ihn mit der Aufforderung „Iss halt noch an’ Knödel“ dick gemacht haben. Jetzt lockt das Weib mit einer Schachtel Toffifee, um seine Standhaftigkeit auf die Probe zu stellen. Auf den Fressanfall mit abschließender Halluzination folgt ein Kennenlernlied, bei dem das Publikum den passenden Reim singen darf. Das ist höchst unterhaltsam und lustig dazu.

Der Helmut A. Binser ist eine Kunstfigur von Martin Schönberger, einer wie du und ich mit Problemen wie du und ich, die er aber auf seine Weise löst. Wie will man ein Stück „Greicherts“ in der Economy Class mit seinen Kumpeln teilen, wenn man kein gescheites Messer hat? Es gibt eine Lösung, zumal große Männer wie Lucky Luke auch eine hatten. Peter Lustig hat uns die Welt erklärt, Meister Eder war auch ein Idealtyp. Und von einer Frau war dabei nie die Rede.

Der Binser ist das Gegenmodell zu den vergeistigten Politsatiretypen, einer von uns mit einem Bierkrug in der Hand und immer einen hinterfotzigen Witz in Reserve. Die Politik ist dabei sehr weit im Hintergrund, das kann mitunter entspannend sein. So ist der Donnerstag ein weiterer lustiger Abend in der vollbesetzten Marienheimer Kunstscheune von Clemens Benecke.

