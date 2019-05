vor 27 Min.

Birdland Neuburg: Mainstream im Jazz kann auch spannend sein

Das John Marshall International Quintet zeigt im Birdland, dass es „Jazz für Jedermann“ auch in einer elektrisierenden Variante gibt.

Mainstream, das ist ein schillernder Begriff. Die so bezeichnete Musik sollte Zuhörern, die sich mit Cool, Dirty oder auch schon mit Modern Jazz schwertun würden und sich selbst eher nicht als Kenner einordnen würden, auf Anhieb eingängig sein, ihnen also etwas geben. Die zweite Seite der Medaille: Mainstream wirkt manchmal wenig aufregend, nicht wirklich spannend.

Der Auftritt des John Marshall International Quintet im Birdland Neuburg war der schlagende, besser gesagt der unüberhörbare Beweis dafür, dass Mainstream richtig packend und elektrisierend sein kann. Gerade wenn der Basis-Sound aus den 60ern kommt und aus dem Fundus des Bebop, Blues oder Soul schöpft. Bandleader John Marshall (Trompete/Gesang) und sein kongenialer Bläser-Compagnon Chris Byars am Tenorsaxofon hatten mit ihren teuflisch anspruchsvollen und feurigen Bläser-Sätzen das Publikum sofort im Griff. Die beiden US-Amerikaner sind die Chefs im Ring, aber sie profitieren sehr vom hoch entwickelten Musikverstand ihrer drei Mitstreiter.

John Marshall Quintet: Internationale Besetzung

Der armenische Pianist Vahagn Hayrapetyan ist ein Meister des feinen, gerade in der Zurückhaltung eindringlichen Klavierspiels, donnerndes Auftrumpfen hat er nicht nötig. Wenn aber ein virtuoses Solo gefragt ist, zeigt er absolute Präsenz. Der Schweizer Stephan Kurmann verschmilzt fast mit seinem Kontrabass, er reizt die Klangqualität seines nobel und elegant tönenden Instruments in allen Farben aus. In solistischen Passagen wird Kurmann zu einem Erzähler spannender Geschichten, man lässt sich in diese Welt gerne hineinziehen.

Der Fünfte im Bunde, der junge Schlagzeuger Egor Kryukovskikh aus Sankt Petersburg, legt insgesamt mit Feingefühl und Genauigkeit das rhythmische Grundgerüst für die schnellen, aggressiven Songs ebenso wie für die lyrischen, in Richtung Ballade gehenden Stücke.

Mit John Marshall und Chris Byars sind zudem zwei Meister der dynamischen Abstufung am Werk, im versonnenen Pianissimo genauso überzeugend wie beim Forte-Ausbruch. Titel wie „Fifty second street“, „On my Youth“ oder jener Song, der auf Deutsch „Aufgekratzt“ heißt, werden so zu einem grandiosen musikalischen Kosmos. Mit dem Begriff Mainstream ist diese Musik nur ansatzweise zu erfassen.

