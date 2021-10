„Traum und Wirklichkeit“: Mystische Stimmung auf dem Leidlinger Kunsthof

Ein Event zum Abtauchen in andere Welten findet am Wochenende auf dem Gelände von Bildhauer Gerhard Brandl statt. „Traum und Wirklichkeit“ bietet Musik, Tanz – und sogar eine Feuershow.

Kunstwerke, die im Schwarzlicht leuchten, Tanz mit Feuershow, Klangschalen zum Ausprobieren, Musik und eine Freiluft-Ausstellung: „Traum und Wirklichkeit“ haben die Veranstalter das Programm auf dem Kunsthof Leidling genannt, das an diesem Samstag und Sonntag zu sehen sein wird.

„Traum und Wirklichkeit“ auf dem Kunsthof von Bildhauer Brandl in Leidling

Es ist nicht die erste Ausstellung auf dem Gelände von Hausherr Gerhard Brandl – der Bildhauer holt sich wieder befreundete Künstlerinnen und Künstler auf den Hof im Burgheimer Ortsteil Leidling. Organisiert hat das Ganze diesmal Simone Isabella Engler, als Tänzerin und Künstlerin nennt sie sich Simon Isabell. „Es ist ein Event zum Abtauchen in andere Welten“, erklärt die Ingolstädterin, die Brandl über die Künstlergruppe Art Experiment schon lange kennt. Zum Beispiel in die mit Schwarzlicht beleuchtete Kunstscheune. Dort stellen Gerhard Brandl und Rainer Röschke Skulpturen und mit fluoreszierenden Farben gefertigte Gemälde aus, ergänzt von einer Schwarzlicht-Performance der Tänzerin Simon Isabell.

„Ein Event zum Abtauchen in andere Welten“: die Ausstellung am Kunsthof in Leidling. Foto: Simon Isabell

Weitere Kunstwerke aus der Region 10 gibt es im Hof in einer Freiluft-Ausstellung zu sehen. Dort kann sich das Publikum auch aufhalten, es gibt Getränke und kleine Snacks. Wer sich für die Welt der Klänge interessiert, kann in einem Extra-Zelt (und unter Beachtung eines entsprechenden Hygienekonzepts) Klangschalen und ihre Wirkung ausprobieren. Regionale Live-Musik gibt es zweimal: von Lucia Nemec aus Pobenhausen – die Singer-Songwriterin stellt in einer Unplugged-Show ihr neues Album vor. Humorvolle bayerische Musik mit eigenen Songs und Cover-Versionen macht außerdem Tom Schmid aus dem Raum Neuburg.

Höhepunkt am Samstag auf Areal der Kunstscheune eine Feuershow mit Tanz

Als Höhepunkt des Samstagabends erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Feuershow mit Tanz. Simon Isabell arbeitet dafür mit Mukundalights aus Eichstätt zusammen. „Wir wollen die Leute in eine mystische Stimmung versetzen“, erklärt die Tänzerin und Veranstalterin. Sie freut sich auf ein möglichst großes Publikum. Denn das Wochenende soll ein Teil des Wiederauflebens der lokalen Kunstszene sein. Gefördert wird die Veranstaltung über Mittel für das Programm „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Geöffnet ist der Kunsthof Leidling (Bidinger Straße 1, Burgheim) am Samstag von 14 bis 22 Uhr. Geboten sind dann Ausstellungen und Performances. Die Ausstellungen ohne Rahmenprogramm sind außerdem am Sonntag von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Die Organisation weisen darauf hin, dass die Zufahrt zum Kunsthof trotz der anders lautenden Baustellenschilder am Wochenende frei ist. Auf der Veranstaltung gilt die 3G-Regel, Nachweise werden entsprechend kontrolliert, in den Innenräumen gilt eine Maskenpflicht.

Lesen Sie dazu auch