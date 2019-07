vor 24 Min.

Das Erfolgsmodell Neuburger Sprach-Intensiv-Klasse bleibt

Der Sozialausschuss des Kreistags macht einen Beschluss vom Mai rückgängig. Weil die Regierung einlenkt, können im neuen Schuljahr das Defizit gesenkt und sogar mehr Kinder betreut werden.

Von Norbert Eibel

Der Landkreis wird auch im neuen Schuljahr als Kooperationspartner für die Sprach-Intensiv-Klasse (SIK) nach dem Neuburger Modell zur Betreuung von Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache an der Grundschule im Englischen Garten zur Verfügung stehen. Das beschloss gestern der Sozialausschuss und hob damit seinen anderweitigen Beschluss vom Mai auf.

Das Gremium hatte in dieser letzten Sitzung die SIK zum Schuljahr 2019/20 auslaufen lassen, weil die Staatsregierung bestehende Maßnahmen zur Integration von Schülern an Grund- und Mittelschulen weiterentwickelt und neue Deutschklassen geschaffen hatte. Darum hatte sich die Schulleitung in Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt am Landratsamt dazu entschlossen, den Schritt hin zur Einrichtung einer Deutschklasse nach den Vorgaben des Kultusministeriums zu gehen und als eigenständiges Angebot durchzuführen. Konkret heißt das, dass der vormittägliche Unterricht an zwei Nachmittagen durch eine sogenannte Sprach- und Lernpraxis ergänzt wird.

In der Sprach-Intensiv-Klasse sind nun Offener Ganztag und Mittagsbetreuung möglich

Durch diese Neuorganisation schien eine Umsetzung des Neuburger Modells nicht mehr möglich. Nun, so die Leiterin Ausländerwesen Emmy Böhm, hat aber die Regierung von Oberbayern Bereitschaft signalisiert, eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. So kann an der Grundschule zeitgleich sowohl eine Mittagsbetreuung als auch ein Offener Ganztag stattfinden. „Das ging zeitgleich bislang eigentlich nicht.“ Durch die Einrichtung einer weiteren Gruppe an der Grundschule könne der Integrationskurs voll besetzt werden und somit in vollem Umfang aus Mitteln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge finanziert werden. „Das positive Ergebnis, wir können das Defizit für die Sprach-Intensiv-Klasse um 20.000 Euro senken und das bei mehr Kindern“, so Böhm.

Die Sprach-Intensiv-Klasse war zum Schuljahr 2011712 ins Leben gerufen worden

Zur Vorgeschichte: Die SIK nach dem Neuburger Modell war zum Schuljahr 2011/12 ins Leben gerufen worden, um Schüler zu fördern, die die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen. Das Konzept hat drei Säulen: eine Übergangsklasse am Vormittag, die Ganztagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztags am Nachmittag und die verpflichtende Elternschule. Mit dem von der Regierung angebotenen Kompromiss wird nun die Möglichkeit eröffnet, das Konzept weiterhin umzusetzen.

Für die Schule errechnet sich ein Kostenaufwand von rund 55.000 Euro für Betreuungskosten, Mittagsverpflegung und den niederschwelligen Sprachkurs, 56.500 Euro fließen an Fördergeldern vom Staat. Berücksichtigt ist ein zusätzlicher Personalbedarf, weil die Gruppenstärke nicht mehr begrenzt werden kann. Alle Schüler, die der Deutschklasse zugewiesen sind, müssen künftig in den Offenen Ganztag aufgenommen werden müssen. Aktuell lägen bereits 16 Anmeldungen vor, sagte Emmy Böhm. Außerdem handele es sich überwiegend um Schüler der 1. und 2. Jahrgangsstufe, die einen höheren Betreuungsaufwand haben. „Das ist gut für die Finanzen, gut für die Schüler und gut für uns alle“, freute sich Landrat Peter von der Grün über das einstimmige Votum.

