Das bietet die Volksfest-Alternative

Bratwürstl, Rahmfladen und Softeis bei der „Dult to go“ auf dem Schrannenplatz

Infolge des Zuspruchs bei der Aktion „Hofgarten to go“ haben Neuburger Schausteller nun erneut die Initiative ergriffen, um nach Potenzial zu suchen – mit Erfolg, wie sich zeigt: In Zusammenarbeit mit der Stadt Neuburg wird der Schrannenplatz vom 9. bis 16. August zum Corona-konformen Mittelpunkt der Veranstaltung „Dult to go“ , wie jetzt aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervorgeht.

Neben unterschiedlichen kulinarischen Angeboten dürfen sich Besucher diesmal auch auf ein Kinderkarussell sowie Pfeilwerfen freuen. Möglich wird diese innerstädtische Attraktion wegen einer Beschlussfassung des Finanzausschusses der Stadt Neuburg.

„Die Schausteller gehören aufgrund des langfristigen Veranstaltungsverbots einer Branche an, die nach wie vor in besonderer Weise um ihre Existenz bangen muss“, heißt es in dem Schreiben. Unbürokratisch und effektiv habe sich deshalb das Ordnungsamt in Neuburg unterschiedlicher Unterstützungsmaßnahmen angenommen. „Parteiübergreifend hat sich auch das Stadtratsgremium für helfende Maßnahmen ausgesprochen“, lässt sich der Mitteilung weiter entnehmen. Bei den Betreibern der „Dult to go“ handele es sich ausschließlich um heimische Vollerwerbs-schausteller.

Die Speisenangebote der „Dult to go“ seien vor allem zum Mitnehmen gedacht, bekräftigt die Stadtverwaltung. Wie schon im Hofgarten biete auch der Neuburger Schrannenplatz sowie die Umgebung den Gästen öffentliche Sitzgelegenheiten, um sich aufzuhalten. Die weiteren Angebote werden unter den geltenden staatlichen Auflagen betrieben. (nr)

Die „Dult to go“ auf dem Schrannenplatz in Neuburg hat von Sonntag, 9. August, bis Sonntag, 16. August, täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.