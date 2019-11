vor 45 Min.

Das etwas andere Weihnachtskonzert

Noch probt die Band Snowflakes Project im Burgheimer Werkhaus an der Donau. Am Nikolaustag startet ihre Tournee für die gute Sache.

Die Band Snowflakes Project probt gerade für einige Benefizkonzerte zugunsten des Vereins Elisa. Das ist der Plan

Von Peter Maier

Zum Jahresende wartet auf das Musik begeisterte Burgheimer Publikum ein wahrer klangvoller Leckerbissen. Das Snowflakes Project geht auch heuer wieder auf Advents- und Weihnachtstour. Die zehnköpfige Band, zusammengestellt von dem Burgheimer Christian Peters, stellt sich erneut in den Dienst der wohltätigen Sache.

Seit Anfang Oktober ist das Burgheimer Werkhaus an der Donau der Probenraum für die Band, deren musikalische Akteure auch aus Zuchering und Preith im Landkreis Eichstätt anreisen. Die Tournee zu dem „Etwas anderen Weihnachtskonzert“ startet am Nikolaustag, 6. Dezember in der Alten Turnhalle in Burgheim, Beginn 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Das Publikum erwartet neben einer breiten Palette von Advents- und Weihnachtsliedern auch Balladen und bekannte Welthits.

Die Musiker der zehnköpfigen Band sind ausgesprochene Meister ihres Fachs und bekommen sogar noch Zuwachs. Ein Trompetensextett aus Mitgliedern der Burgheimer Marktmusikkapelle und der Jugendchor Happy Voices mit acht Mädels im Alter von 15 bis 17 Jahren unter der Leitung von Marion Böhm treten ebenfalls in Burgheims Alter Turnhalle auf. Dort steht Snowflakes Project erstmals auf der Bühne. Möglich wurde dies nur mit Unterstützung von Privatpersonen und den Brüdern Bernd und Jörg Schuster von der Marktmusikkapelle Burgheim. Bei dem Konzert werden auch ein Fingerfood-Buffet und Getränke von Metzgermeister Benno Lix angeboten.

Der Kartenvorverkauf (Ticket für neun Euro) beginnt am heutigen Freitag, 8. November, in Burgheim beim Haarstudio Picco Bello und in der Bäckerei Käs. Dort kann man auch den erforderlichen Verzehrgutschein über elf Euro für das Fingerfood-Buffet erwerben. Am Veranstaltungstag wird auch noch eine Abendkasse geöffnet und das Ticket für elf Euro angeboten. Der Reinerlös kommt, wie schon im vergangenen Jahr, dem gemeinnützigen Neuburger Verein für Familiennachsorge Elisa zugute.

Snowflakes Project gibt noch zwei weitere Konzerte für die gute Sache. Am 14. Dezember steht die Band in Blossenau im B+ auf der Bühne. Den Kartenvorverkauf gibt es unter Telefon 09094/90020 und über info@blossenau.de. Den Abschluss bildet die „Etwas andere Weihnachtsgala“ im Dehner Blumen Hotel in Rain. Dort werden auch Vertreter von Elisa über ihre Aktivitäten berichten. Die Karten dazu gibt es im Vorverkauf im Burgheimer Haarstudio Picco Bello, im Dehner Blumen Hotel und über www.snowflakes-project.de.