Der Kunstkreis präsentiert seine Jahresausstellung

Der Kunstkreis Neuburg präsentiert im Rathausfletz über 70 Arbeiten. Darunter bunte Bilder, abstrakte Skizzen und tiefsinnige Skulpturen. Eine sehenswerte Schau.

Von Elke Böcker

An der Decke des Rathausfletzes von Neuburg schwebt eine riesige türkisfarbene Libelle – eine gefährliche Mutation? Nein, es handelt sich um das faszinierende Flugobjekt aus Verpackungsmaterial von Annemarie Meilinger. Die Libelle ist – wie die übrigen 70 Arbeiten – Teil der diesjährigen Jahresausstellung des Kunstkreises Neuburg e. V., die wie immer voller Überraschungen ist.

Zu der alljährlich im Herbst stattfindenden Ausstellung können alle Mitglieder des aktiven Vereins ihre Werke einreichen. Der Verein ist in den vergangenen 39 Jahren von 32 Gründungsmitgliedern auf über einhundert Mitglieder angewachsen und bemüht sich sehr erfolgreich um die Jugendarbeit, wie der stellvertretende Bürgermeister Rüdiger Vogt in seiner Begrüßung betont.

So lange ist die Kunstkreis-Ausstellung zu sehen

Zwei Wochen hat die Öffentlichkeit Zeit, sich im Rathausfletz und im Fürstengang mit den höchst unterschiedlichen Sichtweisen, Arbeitsweisen und Motiven der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler auseinanderzusetzen. So wird man mit Karin Starks riesigen, farbintensiven Freibadstudien direkt in den heißen, wohl vergangenen Sommer versetzt.

Man scheint – angesichts von Stilla Bauchs Steinskulptur „I bin vom Berg“ – in einer mittelalterlichen Stadt gelandet zu sein. Da gibt es dann verschiedenste Naturstudien zu bestaunen, so die „Anthurien“ von Sandra Steinwender, den „Zierlauch“ von Elke Lechleiter-Koerner, die „Eishöhle“ von Silvia Schlegl oder den akribisch gezeichneten „Elefanten“ von Uwe Frömert. Natürlich sind auch spannende abstrakte Arbeiten, etwa von Adi Reble, oder tiefsinnige Skulpturen von Hans Märkl zu betrachten.

Kunstkreis: Schaffensfreude und Sinnfrage als Motivation

Hinter all diesen vielschichtigen Arbeiten steckt wohl zum einen die Schaffensfreude, zum anderen aber auch die „Frage nach dem Sinn“. Vorsitzende des Kunstkreises, Christine Reith, fordert in ihrer Einführung die Gäste auf, sich auch mit der Art des Ausdrucks und der jeweiligen Motivation der Künstler zu beschäftigen. Kunst sei von hoher Motivationskraft bestimmt, mache dabei aber meist auch glücklich.

Alle Neugierigen und Kunstliebhaber haben jetzt bis zum 23. September die Gelegenheit, die sehenswerten Werke der Neuburger Kunstschaffenden zu betrachten. Geöffnet ist die Jahresausstellung in der Städtischen Galerie im Rathausfletz und im Fürstengang jeweils am Freitag von 15 bis 19 Uhr sowie am Samstag und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.