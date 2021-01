vor 16 Min.

Diebstahl in Neuburg: Mann vergisst Geld beim Abheben im Automaten

Dass er sein Geld beim Abheben im Automaten einer Neuburger Bank vergessen hatte, wurde einem 64 Jahre alten Mann zum Verhängnis. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Nachdem ein 64-Jähriger in der Augsburger Straße in Neuburg Bargeld am Automaten einer Bank abgehoben hat, vergaß er das Geld mitzunehmen. Wie die Polizei mitteilt, befand es sich noch im Ausgabeschacht des Automaten.

Polizei Neuburg sucht Zeugen zu dem Diebstahl

Kurze Zeit später bemerkte er seinen Fehler und ging zur Bank zurück. Dort hatte den Angaben der Beamten zufolge zwischenzeitlich ein bislang unbekannter Täter das Bargeld aber mitgenommen.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise werden telefonisch unter der Rufnummer 08431/67110 erbeten. (nr)

