00:31 Uhr

„Donau Classic“ macht Station in Neuburg

Wann und wo die dreitägige Oldtimer-Rallye am Donnerstag zu sehen ist

Automobile Raritäten haben sich für Donnerstag, 27. Juni, in Neuburg angekündigt. In ihrer bereits vierzehnten Auflage macht die „Donau Classic“ Station bei Audi Neuburg. Im Rahmen einer Durchfahrtskontrolle fahren ab 16.30 Uhr mehr als 200 Oldtimer aus sieben Jahrzehnten Automobilbau über das Gelände im Neuburger Osten. Die dreitägige Oldtimer-Rallye zählt zu den bekanntesten Ausfahrten in Europa, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Neuburg.

Das international besetzte Teilnehmerfeld hat von Donnerstag bis Samstag einige Herausforderungen zu meistern. So sind auf drei Etappen 20 Wertungsprüfungen auf einer Strecke von insgesamt 650 Kilometern zu bewältigen. Die Besonderheit ist dabei, dass es nicht um Schnelligkeit, sondern um Gleichmäßigkeit und Genauigkeit geht.

Der Zwischenstopp in Neuburg findet gleich am ersten Tag im Rahmen der Etappe „Altbayerisches Donau Moos“ statt. Von Ingolstadt kommend schlängeln sich die Boliden ins Donaumoos und über das nördlich gelegene Urdonautal in die Ottheinrichstadt. Dort erwartet die Zuschauer ab 16 Uhr am Schrannenplatz ein Starterfeld mit Oldtimer-Besitzern aus sieben Nationen. Dabei sind elegante Cabriolets, Roadster und Rennsportwagen, unter anderem aus den Automobilschmieden Horch, Wanderer, Bentley, BMW, Alvis oder Jaguar. Aber auch Hauptsponsor Audi Tradition bereichert das Starterfeld.

Abschluss der Tagestour ist nach der Durchgangskontrolle am Schrannenplatz das „audi driving experience“-Gelände in Neuburg-Ost. Auch dort gibt es einen moderierten Zuschauerbereich samt Getränkeausschank. Klaus Benz und Bernhard Mahler stellen Fahrzeuge und Teams vor. Der Eintritt ist frei. „Den genauen Routenplan und weitere Infos zum Rallye-Ereignis des Jahres gibt es im Internet unter www.donau-classic.de. (nr)

Themen Folgen