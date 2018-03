vor 37 Min.

Ein Open-Air-Turnier und mehr

Die Schafkopffreunde Neuburg laden zu besonderen Veranstaltungen ein. Unter anderem in einen Steinbruch.

Von Xaver Habermeier

Steigende Mitgliederzahlen, gut besuchte Turniere und beliebte Kartlerrunden. Beim Verein der Schafkopffreunde Neuburg dreht sich vieles um die Pflege und den Erhalt des Schafkopfspiels als bayerisches Kulturgut. Das hat auch in modernen Zeiten – neben Smartphone, Tablet und Computer – seinen Platz. Diese Beliebtheit macht den Vereinschef Johann Schlamp stolz und das spiegelte sich bei der Jahresversammlung der Gruppe in seinem Report wieder. Er berichtete von einer positiven Entwicklung mit inzwischen 130 Mitgliedern und mit 14,6 Prozent Frauenquote. Weiter zog er Bilanz eines Jahres mit gut besuchten Turnieren sowie beliebten Kartlerrunden. Beim Ausblick in das neue Jahr stehen vor allem ein OpenAir-Turnier und ein Benefizturnier im Fokus.

Wertvolle Erfahrungen für die Zukunft

Neben den gut besuchten Schafkopfabenden und Turnieren im Vereinslokal Assmann-Kreil berichtete Johann Schlamp eingangs seines Berichtes vom Preisschafkopfen auf dem Neuburger Schloßfest. Die Mannschaft „Donau-Kartler“, die aus dem eigenen Verein stammt, nahm an der bayerischen Schafkopf-Landesliga teil. „Auch wenn wir am Ende nur auf Platz 17 von 20 landeten, waren wir mit unseren Leistungen zufrieden, denn wir konnten wertvolle Erfahrungen für die Zukunft sammeln“, sagte der Vereinschef und lobte den Kapitän der Landesliga-Mannschaft Georg Hoch.

Open-Air-Turnier am 14. Juli

Nach dem Rückblick schaute der Vorsitzende auf die Vorhaben in 2018. Herausgehoben hat er in seinem Report das Open-Air-Turnier am 14. Juli im Sehensander Steinbruch. Weiter sind zwei Vergleichskämpfe mit befreundeten bayerischen Schafkopfvereinen geplant, daneben das Sommerfest und erstmalig ein Benefizturnier zugunsten der Sanierung des Dachs der Heilig Geist Kirche. Schafkopf gespielt wurde an dem Abend auch, und zwar um die Würde des Vereinsmeisters. Und zur Tradition der Schafkopffreunde gehörte bei der Jahresversammlung für die 50 Anwesenden eine Maß Freibier und ein Schweinebraten. Dazu gab es im kameradschaftlichen Teil Ausblicke auf das gesellige Vereinsleben. Der relativ junge Verein – im Jahr 2011 gegründet – integrierte sich von Beginn an in das Neuburger Leben, beispielsweise beim Donauschwimmen, Fronleichnamsumzug und dem Volksfesteinzug. Dazu sagt Schlamp: „Wir können nicht nur Karteln, wir sind auch bei Veranstaltungen gerne dabei“.