18.04.2019

Ein Plädoyer für Vielfalt im Garten

Der Neuburger Markus Gastl berichtet von seinem ganz besonderen Konzept

Inspiriert durch eine zweieinhalbjährige Radreise quer durch den amerikanischen Kontinent von Feuerland bis nach Inuvik, eine der nördlichsten Siedlungen der Welt jenseits des Polarkreises im Nordwesten Kanadas, schuf Markus Gastl seinen Hortus Insectorum. Petra Heimisch konnte den ehemaligen Absolventen des Neuburger Descartes-Gymnasiums für einen Vortrag im Bücherturm gewinnen, zu dem die Stadt Neuburg mit der Lokalen Agenda 21, das Stadtmarketing, der Bund Naturschutz und die Vhs eingeladen hatten. „Schade, dass wir keinen größeren Raum zur Verfügung hatten, denn das Interesse war so groß, dass wir viele Interessenten abweisen mussten“, freute sich Heimisch über die vielen Besucher.

Gastl, dem für seine herausragenden Verdienste um die Umwelt die Bayerische Staatsmedaille verliehen wurde, macht durch seine ungewöhnlichen Maßnahmen im Garten auf sich aufmerksam. Die Vielzahl seiner intensiven Reiseerlebnisse führte ihn sehr nah zur Natur. Durch seine Beobachtungen an der oft geschundenen Umwelt schärfte er den Blick für das Kleine und vermeintlich Unbedeutende und fühlt sich zu einer Wiedergutmachung an der schier unglaublichen Vielfalt des Lebens verpflichtet.

Dies setzt er mit einfachen Mitteln direkt vor seiner Haustüre im eigenen Garten konsequent um und lässt dort ein perfektes Ökosystem entstehen. Sein „Drei-Zonen-Garten“ leistet damit einen wertvollen Beitrag zum Insektenschutz, denn dort werden viele Käfer, Bienen oder Schmetterlinge heimisch, die sonst kaum mehr Lebensräume finden. Dabei lassen sich Vielfalt, Schönheit und Nutzen vereinen.

In einem mitreißenden und sehr emotionalen Vortrag stellte Gastl sein Gartenkonzept vor, in dem Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle spielt. Von seinen Nachbarn oft als „Spinner“ belächelt, wandelte er einen Großteil seines Hortus Insectorum in einen Magerboden um, indem er Bauschutt abladen und den nährstoffreichen Humus abtransportieren ließ. „Denn nur auf mageren Böden gedeiht die einheimische Pflanzenvielfalt so, dass sich Insekten ansiedeln, die andernorts verdrängt werden“, schildert Gastl seine Beweggründe.

Sein Garten besteht aus drei unterschiedlichen Zonen: Der das Grundstück umgebenden Pufferzone mit Hecken und Sträuchern, der Hotspotzone mit vielen verschiedenen einheimischen Pflanzen auf magerem Boden und der Ertragszone nah am Haus, wo Gemüse und Obst geerntet werden können.

Dabei ist sein Hortus ein in sich abgeschlossenes System, denn in ihn wird nichts von außen eingebracht und nichts abtransportiert. Lediglich zwischen den drei Zonen des Gartens erfolgt ein Austausch von organischer Energie.

Durch viele kreative Ideen werden ressourcenschonend gebrauchte Materialien zum Beispiel für den Bau von Steinpyramiden recycelt. (euco)

