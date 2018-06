15.06.2018

Er bleibt Neuburgs Obernarr

Harald Zitzelsberger hat sich erneut zur Wahl des Burgfunken-Präsidenten gestellt – und gewonnen.

Seine Stimme zittert, als er die Erklärung vorliest. Der Saal ist still. Nur am Ende seiner Rede klatschen die Vereinsmitglieder laut Beifall: Harald „Harry“ Zitzelsberger erklärt während der Jahresversammlung am Mittwochabend seine wiederholte Kandidatur als Präsident der Neuburger Faschingsgesellschaft Burgfunken. Was war zuvor geschehen?

Acht Jahre lang war der zweifache Familienvater Zitzelsberger Neuburgs Obernarr. Bei der traditionellen Schlüsselrückgabe am diesjährigen Aschermittwoch hatte er allerdings angekündigt, sich aus der Vereinsspitze zurückziehen zu wollen. Im Gespräch mit unserer Zeitung vom März erläuterte er diesen Schritt: „Viele denken, dass mir die Arbeit zu viel geworden ist.“ Doch dem sei nicht so. „Gegenüber meinen Vorgängern war es mir als Präsident immer wichtig, hinzulangen und mitzuarbeiten“, sagte er. Bei seinem geplanten Abgang hätten verschiedene Faktoren – allen voran die Jugendarbeit – eine Rolle gespielt. Im Interview mit der Neuburger Rundschau bekräftigte der Burgfunke: „Warum an einem Posten kleben, wenn man sieht, das Nachwuchs da ist?“

In der Chronik der Geschehnisse folgte ein absenderloser Brief, der die Redaktion im Mai erreichte. Der anonyme Verfasser schrieb darin von einem „Chaos bei der Faschingsgesellschaft“, „Zurückgetretener Präsident stellt sich wieder zur Wahl“ hieß es weiter. Auf Nachfrage kam die Bestätigung: Er werde sich erneut zur Verfügung stellen, berichtete Zitzelsberger – ohne aber die genauen Umstände dieser Kehrtwende zu nennen. Stellung wolle er bei der Generalversammlung im Juni beziehen.

Am Mittwoch war es schließlich soweit. Etwa 100 Mitglieder des insgesamt 450 Frau und Mann starken Vereins waren zur rechtmäßigen Wahl ihres Oberhaupts in den Saal des Kolpinghauses gekommen. Und noch vor seinem offiziellen Vereinsbericht ergriff Zitzelsberger das Wort. Für seine erneute Kandidatur werde er sich nicht rechtfertigen, sagte er mit Nachdruck. Allerdings bedaure er es, dass er sein Vorhaben im März publik gemacht habe. „Das ist ein Fehler, den ich zugebe“, las Zitzelsberger vor. Die Erklärung fiel ihm sichtlich schwer. Gleichermaßen verurteile er die Art und Weise, wie die Nachricht von seinem Wiederantritt an die Öffentlichkeit gelangt war – „durch einen anonymen und mit Unwahrheiten gespickten Brief, der der Presse zugespielt wurde.“ Für dieses Verhalten wählte Zitzelsberger harsche Worte: Feige, unehrlich und niveaulos sei das gewesen, zumal er tatsächlich nie zurückgetreten sei. Weiter sagte der Vater: „Das alles heißt nicht, dass es bei den Burgfunken ausschließlich gute Laune gibt.“ Freilich, so führte Zitzelsberger aus, knalle es ab und an hinter der Bühne. „Aber bei so einer großen Gruppe ist das verständlich.“

Als Beweggründe, die präsidiale Position nun doch weiter ausfüllen zu wollen, nannte er unter anderem den vielen Zuspruch, den er von Mitgliedern, Sponsoren und Rittern bekommen habe. Sein Übriges hätten Gespräche und die Unterstützung seiner Familie getan. Dabei, bemerkte der Präsident, habe es in seiner Amtszeit auch Negatives gegeben: „Mir wurde nachgesagt, ich sei nicht kritikfähig, würde mich nur wichtig machen.“ Demokratische Entscheidungen existierten in seinem Vorstand nicht und Mitglieder verließen den Verein wegen seiner Person. Fakt sei aber, sagte Zitzelsberger, dass sich die Mitgliederzahl der Burgfunken von 350 auf 450 vergrößert habe, das Vereinsvermögen sei angestiegen und die Burgfunken hätten ein Renommee erreicht, auf das man stolz sein kann. Harald Zitzelsberger wurde mit deutlicher Mehrheit – 65 zu 30 Stimmen – zum Präsidenten der Faschingsgesellschaft Burgfunken gewählt. Als zweite Vorsitzende steht ihm Michaela Beric zur Seite. Schatzmeisterin ist Candan Meilinger, Schriftführerin Stefanie Ihm. Als Zeugwart ist Georg Held tätig.

