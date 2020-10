vor 51 Min.

Erfrischende Hommage an den Namensgeber

Wie das Stephan Holstein/Jörg Widmoser Quintett die Musik Charlie Parkers auferstehen lässt

Von Tobias Böcker

Die Lust der Musiker, nach etlichen Monaten Live-Verzicht endlich wieder auf der Bühne zu stehen, war vom ersten Ton an spürbar. Charlie Parkers „Yardbird Suite“ zwitscherte nur so ins Gewölbe des Neuburger Jazzkellers. Zum 100. Geburtstag des stilprägenden Altsaxofonisten ließ ein quirlig aufspielendes Quintett die Unbilden fast vergessen, mit denen das Jahr 2020 aufwartet.

Der Mitbegründer des Bebop stand Pate für ein Konzert von besonderem Spirit. Die typische Frontline aus Trompete und Saxofon kam indes nicht zum Zuge. In so überaus apartem wie authentischem Zusammenklang ergänzten sich vielmehr die Geige von Jörg „Dizzy“ Widmoser und Stephan „Charlie“ Holstein, beide allemal geeignet, die quicklebendige Energie des Bebop in die Gegenwart zu tragen. Jene Musik, die Anfang der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts eine musikalische Revolution auslöste, ist heutigen Hörgewohnheiten inzwischen wohl vertraut.

Ausnahmen bestätigen die Regel, wie eine Anekdote aus dem Musikerleben Stephan Holsteins im Schweizerischen Neuchâtel zeigt: Der dortige Veranstalter reagierte auf Parkers „Scrapple From The Apple“ mit dem empörten Kommentar: „Wir haben für Dixieland bezahlt!“

In Neuburg natürlich kein Thema. Schließlich ist der Club nach dem New Yorker Birdland benannt, das sich mit seinem Namen wiederum auf Charlie „Bird“ Parker bezieht. Man ist also förmlich wahlverwandt mit dem seinerzeit so modernistischen Saxofonisten. Der durfte übrigens, so übel spielt das Leben zuweilen, den New Yorker Club aufgrund seiner Drogenkrankheit später selbst nicht mehr betreten.

Mit brillantem Schwung und eleganter Fantasie brachten Holstein und Widmoser, begleitet von Tizian Jost am Piano, Thomas Stabenow am Bass und Walter Bittner am Schlagzeug Unsterbliches auf die Bühne des Neuburger Clubs: „Confirmation“ etwa, „Donna Lee“ oder „Anthropology“, in mitreißender Verve, auch das seltener gespielte „Moose The Mooche“ dazu Balladen wie „Lover Man“ und „My Old Flame“. Bird im Birdland, authentisch, putzmunter, live! Herz, was willst Du mehr?