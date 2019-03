vor 29 Min.

Fastenzeit: Brauch‘ ich das?

Die Fastenzeit hat begonnen, auch viele Jugendliche beteiligen sich daran. Vier von ihnen haben aufgeschrieben, worauf sie verzichten wollen – und worauf nicht

Von Laura Freilinger, Jakob Licht, Lea Rohleder und Isabel Schimmer

Mein Versuch, ohne Instagram auszukommen

Mein Handy liegt neben mir auf dem Tisch, ich habe nichts zu tun und überlege, schnell Instagram zu öffnen, um nachzusehen, ob ich eine neue Benachrichtigung erhalten habe. Einen Moment vergesse ich, dass ich die App von meinem Handy gelöscht habe, weil ich auf Instagram verzichte. Also lasse ich das Handy aus.

Aber mal ehrlich, welche Benachrichtigung hätte ich denn bekommen? Bilder von Kleidung, Schmuck oder Promis. Oder exklusive Interviews aus der Modelvilla von „Germany’s next Topmodel“. Oder irgendwelche Sprüche, die mich auch nicht schlauer machen. Gut, den neuen Post einer Freundin kann ich jetzt nicht liken und kommentieren. Wirklich verpassen werde ich aber nichts. Ab und zu habe ich schon versucht, Instagram nicht zu nutzen, aber meistens nach einem Tag wieder aufgegeben.

Weil sich so viele Leute in der Fastenzeit etwas vornehmen, fällt es auch mir leichter, meinen Vorsatz einzuhalten. Man verzichtet auf etwas, das sich ganz selbstverständlich in den Alltag geschlichen hat und man eigentlich viel zu oft macht. In meinem Fall: Instagram. Aber warum fällt es mir so schwer etwas zu fasten, von dem ich denke, dass ich es sowieso nicht brauche?

Fastenzeit ohne Instagram: Isabel versucht es Bild: Isabel Schimmer

Vielleicht kann ich die Frage beantworten, wenn die Fastenzeit vorbei ist. Wenn ich Glück habe, vermisse ich Instagram dann so wenig, dass ich mir die App erst gar nicht wieder herunterlade. Ich bin jetzt schon stolz auf den Moment, wenn ich sagen kann, ich habe Instagram 40 Tage lang nicht geöffnet. Applaus, bitte.

Augen auf zur Fastenzeit

Wenn ich eines nicht bin, dann gläubig. Dennoch nutze ich die Fastenzeit seit vier Jahren, um meinem inneren Schweinehund einen Strich durch die Rechnung zu machen. Der ist den Rest des Jahres nämlich sehr vorlaut und leider gebe ich ihm immer nach. Die sieben Wochen bis Ostern eignen sich als gemeinschaftliches Leiden also bestens für mein Vorhaben: Während der Fastenzeit möchte ich aber neben meiner ohnehin bereits bewussten Ernährung meinen eigentlichen Zielen einen Schritt näher kommen. Ich integriere eine vegane Mahlzeit pro Tag in meine Ernährung, ich versuche es zumindest.

Vielleicht ziehe ich damit jetzt etwas Missgunst auf mich, aber ich will es mit dem Teilzeit-Veganismus einmal ausprobieren. Leicht ist das nämlich nicht, ich bin abhängig vom Scheibenkäse aus dem Kühlregal. Doch da die Kühe, die die Milch für den Käse liefern, nicht besser gehalten werden als irgendwelche armen Schweine – hier trifft das Sprichwort endlich mal zu – aus der Massentierhaltung, ist das doch eigentlich das Mindeste, was ich tun kann.

Mutter Erde freut sich über weniger CO2-Ausstoß durch die Massentierhaltung, die laut dem Bundesamt für Umwelt immerhin der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen in Deutschland im Jahr 2016 war. Meine Gesundheit freut sich über weniger Antibiotikum in tierischen Produkten, das ich durch meine Nahrung aufnehmen würde.

Bitte nicht falsch verstehen: Ich bin wirklich nicht auf Mission, ich mache das einfach für mich und meine Mitmenschen. Nach Ende der Fastenzeit werde ich sehen, wie es mir ergangen ist. Und hoffentlich stoße ich in der Zeit bei meinen Mitmenschen auf nicht allzu viel Unverständnis. Laura Freilinger

Worauf andere in der Fastenzeit verzichten

Fasten fasten

In der Fastenzeit kommen die Leute auf allerlei kreative Ideen, was genau sie fasten wollen. Alkohol, Smartphones, Süßigkeiten – alles mittlerweile langweiliger Standard für fantastische Fastenfanatiker (ich will einen Keks für diese Alliteration). Und da ich ja ein cooles Kid sein will, bin ich auf eine ganz besondere Idee gekommen: Ich faste das Fasten. Das bedeutet eigentlich bloß, dass ich mich in dieser Zeit genauso verhalte, wie sonst auch. Und alle, die mich jetzt vielleicht für zu schwach zum Fasten halten, frage ich: Was soll ich denn sonst tun?

Keinen Alkohol trinken? Darauf verzichte ich sowieso generell, was total daran liegt, dass ich so einen starken Willen habe. Damit, dass mein Magen beim geringsten Anzeichen alkoholischen Eindringens die weiße Fahne schwenkt, hat das natürlich nichts zu tun. Weniger an meinem Smartphone hängen? Das war schon mein Neujahrsvorsatz für 2019 und ich habe ihn am 6. Januar aufgegeben. Mich gesünder ernähren? Ich bin sowieso schon ein Lauch. Wenn ich breit werden wollte, müsste ich gleich rund werden.

Da lasse ich es mir lieber 40 Tage lang richtig gut gehen. Das Leben wird immer stressiger, Zeit knapper, die Klauen des Erwachsenseins nehmen mich immer fester in den Griff. Es sollte doch eher eine Zeit geben, in der man diese Fesseln sprengt und seinen Schwächen frönt! Warum für etwas lernen, wenn ich stattdessen Schokolade in mich reinstopfen und dabei sinnlose Youtube-Videos schauen kann?

Ach ja. Ich habe in diesen 40 Tagen drei Referate und zehn Prüfungen. Vielleicht nicht das beste Timing fürs Nichtstun. Aber ich bin trotzdem das coole Kid, das auf die Idee mit dem Fasten fasten gekommen ist. Jakob Licht

Heilfasten für den Kopf

„Alles ist schön, wenn wir es so sehn.“ – Genau das ist mein Motto für die Fastenzeit 2019. Das Zitat stammt zwar nicht von mir, sondern vom Dichter Erhard Horst Bellmann, soll mich aber ab jetzt begleiten. Ich möchte es schaffen, sieben Wochen zu verbringen, ohne an mir selbst zu zweifeln. Im Klartext heißt das: Nicht mehr in den Spiegel schauen und an sich selbst „rumkritisieren“, sondern sich darauf besinnen, dass Schönheit eigentlich alles ist, „was man mit Liebe betrachtet“, wie Christian Morgenstern schon 1895 festgestellt hat. Immer wieder sieht man ja zum Beispiel auf Instagram Sprüche wie „Wahre Schönheit kommt von innen“ oder „Nobody is perfect“ unter den Bildern gekonnt aufgestylter Mädchen, was dann geradezu ironisch erscheint. Jedoch möchte ich genau diese Sprüche in meiner Fastenzeit ernstnehmen. Denn ist es nicht unsere „Unperfektheit“, die uns schön und einzigartig macht? In diesen sieben Wochen möchte ich also von der oberflächlichen Ansicht wegkommen, Schönheit sei nur etwas Äußerliches. Stattdessen versuche ich, mich selbst und andere mit einem differenzierteren Blick zu betrachten. Dabei verwende ich einen Kalender zum Thema „Du bist schön“ und sonst nur noch ein weiteres Hilfsmittel: das Selbstbewusstsein, mir selbst jedes Mal, wenn ich vor einem Spiegel stehe, wirklich glaubhaft zu sagen: Du bist schön! Für mich soll diese Zeit als Beweis dafür dienen, dass man diese ganzen Selbstzweifel, unter denen sehr viele in unserer heutigen Gesellschaft leiden, auch – zumindest für eine Zeit lang – hinter sich lassen kann. Dabei habe ich Sarah Connor im Kopf: „Denn weißt du denn gar nicht, wie schön du bist?“ Lea Rohleder

Hintergrund: Warum begehen Christen die Fastenzeit?

40 Tage verbrachte Moses auf dem Berg Sinai. Auch Jesus soll 40 Tage und Nächte in der Wüste gefastet haben. Und ebenso 40 Tage lang fasten Christen, in Erinnerung an die Leiden und den Tod Jesu, wobei die Sonntage nicht als Fastentage gezählt werden. Doch was hat das Fasten überhaupt für einen Sinn? Der Verzicht auf eine Sache solle gleichzeitig ein Vorteil für andere sein, sagt Anne Stempel, evangelische Pfarrerin in Neuburg. Also: Konsumiere ich weniger, kann ich das Gesparte anderen zukommen lassen, die es mehr brauchen als ich.

Schon im Alten Testament diente das Fasten nicht bloß dazu, Gesetze und Vorschriften zu erfüllen. Fasten bedeutete für die Menschen mehr Freiheit. Sie konnten ihre Gewohnheiten ablegen, Perspektivwechsel vornehmen und hatten Gelegenheit zur Einkehr. So konnten sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, Dinge wegzulassen, die sie nicht brauchen. Darum geht es beim Fasten auch heute noch.

Worum es beim Fasten geht

Im Gegensatz zum Mittelalter, in dem die Fastenzeit als strengste von der Kirche vorgeschriebene Verzichtsperiode galt, kann heute jeder entscheiden, ob und wie er fastet. Beliebt dabei sind Süßigkeiten, Alkohol, Fleisch oder das Smartphone. Allerdings soll das Fasten nicht zur Qual werden, sondern einem bewussteren Leben dienen.

In Anne Stempels Familie fastet jeder, wie er es für richtig hält. Da es sowieso sehr wenig Fleisch und Süßigkeiten gibt, bleibt es meist bei einer gemeinsamen Meditation täglich. Grundsätzlich findet Stempel die sieben Wochen Fasten „super“, ganz unabhängig vom christlichen Gebot. Sie hält es für ein großes Plus, einmal den Alltag zu unterbrechen und zu reflektieren, was man wirklich braucht. Lea Rohleder

